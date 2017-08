Rastatt Erste öffentliche Info-Veranstaltung in Rastatt: Anwohner kritisieren Bahn - Fragen zur Rheintalstrecke bleiben

Die erste öffentliche Info-Veranstaltung zur Sperrung der Rheintalbahn stößt in Rastatt auf riesiges Interesse. Die Bahn hält sich aber auch zwei Wochen nach dem Debakel mit Details zurück.

Viele Fragen bleiben offen

Anwohner dürfen wohl am Freitag zurück

Der Info-Abend der Deutschen Bahn zur Sperrung der Rheintalbahn hat für die Einwohner im badischen Rastatt schon fast Show-Charakter. Bereits eine halbe Stunde vor dem Start ist der kleine Gemeindesaal der St. Laurentius-Kirche rappelvoll. Vor der Kirche hatte die Stadt extra zusätzliche Bänke und Lautsprecher aufgebaut. Ein improvisiertes Public Viewing. „Ich bin gespannt, wie lange das hier noch dauern soll“, sagt Udo Knöpfl (74) über das Tunneldebakel der Bahn, das gravierende Folgen für den europäischen Zugverkehr hat.In eine Tunnelröhre waren Wasser und Erdmaterial eingedrungen. Daraufhin sackten die Schienen der Rheintalbahn ab. Die Bahn stellte den gesamten Zugverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden ein - seither rollt kein Zug mehr auf der wichtigen Nord-Süd-Tangente. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde zwischen den Städten eingerichtet. Mit Blick auf das Ferienende am 11. September sei die Bahn derzeit im Dialog, um Bus- und Fahrerkapazitäten dafür zu erhöhen.Nach der knapp anderthalbstündigen Veranstaltung bleiben aber viele Fragen weiter offen: Was war die Ursache für das Debakel? Daran forsche man weiter. Auch Details zum weiteren Vorgehen bleiben unbeantwortet: Wie sollen die Bürger die Sporthalle auf der anderen Seite der Gleise erreichen? Eine genaue Antwort bleibt aus.Der Leiter des Großprojekts Karlsruhe-Basel bei der Bahn, Philipp Langefeld, betont auf Nachhaken eines Bürgers aber: „Wir werden diesen Tunnel fertigstellen.“ Experten prüften dazu verschiedene Szenarien. Auch die einbetonierte Tunnelbohrmaschine soll nicht aufgegeben werden. Man suche nach einem Weg, um zur Maschine zu kommen, diese zu zerlegen und dann zu reparieren. Wann genau das im ohnehin schon knappen Zeitplan passieren soll, steht in den Sternen. Am 7. Oktober soll der Zugverkehr wieder rollen. Bis dahin soll der beschädigte Tunnelabschnitt mit Beton stabilisiert werden.Langefeld sagt auch, dass die in Sicherheit gebrachten Familien an der Baustelle voraussichtlich am Freitag zurück in ihre Häuser können . Voraussetzung dafür sei aber, dass die Betonverfüllungen im beschädigten Tunnelabschnitt abgeschlossen sind.Einige Anwohner lassen ihrem Frust während der Veranstaltung freien Lauf. Ein Mann kritisiert den Bahn-Dialog mit den Bewohnern im Ortsteil Niederbühl. „Auf einmal sind im Fünf-Minuten-Takt Betonlasten durchgefahren, Halteverbotsschilder wurden ohne Vorwarnung aufgestellt.“ Ein anderer moniert, die Bahn sage nichts zum weiteren Vorgehen: „Sie wissen, wie viel Lärm und Dreck auf uns Niederbühler zukommt!“ Die 75-jährige Marianne von Bezold aus dem 20 Kilometer entfernten Baden-Baden denkt hingegen vor allem an die Fahrgäste. „Die Situation macht auf Dauer mürbe“, sagt sie.