vor 1 Stunde dpa Rottweil/Konstanz Ermittler legen mafiösem Netzwerk im Schwarzwald das Handwerk

Zwei Italiener sollen über Jahre hinweg ein kriminelles Netzwerk in Süddeutschland unterhalten haben. Ermittler ließen die Gruppe auffliegen. Doch die Mafia hat noch viele Männer im Südwesten.