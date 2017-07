Erleichterung bei Thermen-Investor Andreas Schauer und Lindauer Oberbürgermeister Gerhard Ecker: Eine Mehrheit stimmt für den Bau eines neuen Bades. Das Quorum von 20 Prozent wurde erreicht.

Lindau bekommt eine Therme am Bodenseeufer. Beim Bürgerbegehren für dieses moderne Wellness-Bad haben 4774 Menschen mit Ja gestimmt und 2721 mit Nein, wie das Wahlamt mitteilte. Das Quorum wurde erreicht; das heißt, mindestens 20 Prozent der 20 000 Wahlberechtigten haben Ja angekreuzt. Das Bürgerbegehren für den Erhalt des Strandbades Eichwald erreichte hingegen das Quorum nicht.

Eine Bürgerinitiative hatte Unterschriften für den Erhalt des Strandbades Eichwald und gegen die Thermenplanung gesammelt. Die Initiatoren kritisieren vor allem, dass die Bodenseestadt damit die Idee eines Bürgerbades aufgebe. Zudem wird eine Zunahme von Lärm und Verkehr befürchtet. Der Bund Naturschutz sieht eine Gefährdung des Landschaftsschutzgebietes am Bodenseeufer.

Sichtlich erleichtert war neben OB Gerhard Ecker in erster Linie auch der Überlinger Investor Andreas Schauer. „Ich bin doch sehr überrascht, mit welcher Deutlichkeit sich die Lindauer jetzt doch für die Therme entschieden haben“, freute sich Schauer am Abend. Zufrieden mit dem deutlichen Ergebnis war auch der Lindauer Oberbürgermeister Gerhard Ecker: „Auch wenn das Quorum weder für, noch gegen die Therme erreicht worden wäre, wäre ich mit dem Ergebnis zufrieden gewesen und finde es nur schade, dass so wenige Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben.“

Verhalten war die Stimmung bei den Thermengegnern, die sich erst vor wenigen Monaten zur Bürgerinitiative Eichwald (BI) zusammengeschlossen hatten und denen es gelungen war, in kurzer Zeit ausreichend Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Thermengegner Jürgen Müller, Ex-OB, war enttäuscht, dass es der BI offenbar nicht gelungen ist, ausreichend Bürger an die Urnen zu bringen. Abgestimmt wurde in 14 Bezirken, wobei Gegner wie Befürworter erstaunt waren, dass gerade im Stadtteil Zech, in dem das jetzige Strandbad Eichwald durch die 40 Millionen Euro teure Therme ersetzt werden soll, mehr Bewohner für statt gegen die Therme gestimmt haben.

Wann die Therme direkt am nördlichen Bodenseeufer gebaut werden kann, steht noch nicht fest, denn: „Wir müssen jetzt natürlich erst einmal schauen, wann wir die notwendigen Handwerker für die anstehenden Abrissarbeiten bekommen“, erklärte Schauer zu diesem wichtigen Punkt. Wenn es kein Bürgerbegehren in Lindau gegeben hätte, wären im Strandbad Eichwald die notwendigen Rückbauarbeiten und der Abriss der bestehenden Becken bereits im vollen Gange.

Thermen am Bodensee

Die Therme Lindau soll sich nach den vorliegenden Plänen in vier Teile gliedern: Sport- und Familienbad, Strandbad Eichwald, Therme&Vitalbad und Saunalandschaft mit 13 verschiedenen Saunen. Eintrittspreise für die Therme ab 17,50 Euro. Für die Saunalandschaft ab 17,50 Euro. – Am Bodensee findet der Interessierte eine hohe Dichte an Thermen, zum Beispiel in Überlingen oder in Konstanz. Auch Fischbach unterhält eine Therme, ebenso die Stadt Meersburg. (hog)