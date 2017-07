Ergebnis soll in zwei Wochen vorliegen: Leibnitz-Institut in Berlin untersucht den toten Wolf

Zur Klärung der Todesursache wird der im Schluchsee gefundene Wolf am Leibnitz-Institut in Berlin untersucht. Wie ein Sprecher des Umweltministeriums mitteilt, hatte die Feuerwehr den Wolf aus dem See geborgen, es handelt sich vermutlich um den "Überlinger Wolf".

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hat den Kadaver des im Schluchsee gefundenen Wolfes zur Untersuchung nach Berlin geschickt. Wie Frank Lorho, Sprecher des Umweltministeriums, gegenüber dem SÜDKURIER mitteilte, werden Spezialisten des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung nach der Todesursache forschen. Das Tier war am Samstag tot in dem See entdeckt und von der FVA als Wolf identifiziert worden.

Auf Nachfrage teilte der Ministeriumssprecher mit, dass die Feuerwehr den Wolf aus dem Wasser geborgen hatte. "Er trieb an der Staumauer. Wer ihn entdeckt und die Feuerwehr gerufen hat, darüber liegen uns keine Informationen vor." Der Wolf trug Verletzungen im Brustbereich. "Woher die Verletzung stammt und was die Todesursache ist, wird von Spezialisten am Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht. Mit dem Ergebnis rechnen wir in etwa zwei Wochen", so Ministeriumssprecher Frank Lorho. Über den Todeszeitpunkt lägen noch keine näheren Erkenntnisse vor. „Spekulationen über die Todesursache stellen wir nicht an."

Der tote Wolf wurde am vergangenen Samstag im Schluchsee entdeckt. Es handle sich um einen Rüden. Die Experten gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um jenen Wolf handelt, der seit einigen Wochen durch Baden-Württembergs wanderte und am 21. Juni in Überlingen erstmals gesehenen und fotografiert wurde. Meldungen über gerissene Schafe habe es in diesem Zeitraum nach bisherigem Kenntnisstand nicht gegeben, teilte Lorho mit.