Neuenburg am Rhein Entwarnung: Autobahn 5 nach Unfall mit Gefahrgut-Transporter teilweise wieder frei

Keine Gefahr mehr besteht nach dem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der A 5 beim Autobahndreieck Neuenburg. Die Feuerwehr hat die herumliegenden und teilweise beschädigten Gasflaschen mittlerweile gesichert und eingesammelt.

Sie werden demnächst abtransportiert. Die Gefahr einer Explosion besteht nicht mehr. Die Sperrung der A 5 in Richtung Norden (Freiburg/Karlsruhe) wurde aufgehoben, ebenso die Sperrung des aus Frankreich kommenden Verkehrs. Die Spur in Richtung Süden (Weil am Rhein/Basel) bleibt noch gesperrt.Der beim Unfall schwer beschädigte Gefahrguttransporter muss abgeschleppt werden. Dessen 23-jähriger Fahrer wurde bei dem Auffahrunfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Infolge des Unfalles kam es zu kilometerlangen Staus in alle Richtungen.Die Staulänge betrug zeitweise bis zu 20 km in Richtung Norden und bis zur A 98 im Süden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DRK kümmerten sich um die im Stau Stehenden, die lange warten mussten und auf eine harte Geduldsprobe gestellt wurden.