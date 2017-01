Offenbach Endlich: Hoch Christa treibt die Temperaturen hoch

Trüber Himmel, Nebel und viel Feuchtigkeit verderben schon seit Tagen vielen Menschen in Deutschland die Stimmung. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach können für die kommenden Tage aber Hoffnung machen.

Dank Hoch „Christa“ lässt sich nicht nur die Sonne wieder öfter sehen, auch die Temperaturen gehen zumindest in einigen begünstigten Gebieten deutlich in die Höhe. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Sonne einen Weg durch den stellenweise vorhandenen Hochnebel bahnen kann.In Sonnengebieten am Niederrhein könnten die Temperaturen am Freitag sogar an die Zehn-Grad-Marke herankommen, schätzte Meteorologe Adrian Leyser am Mittwoch. Das fühle sich nach den vergangenen Frostnächten „fast frühlingshaft“ an. An der See, in Ostsachsen und Ostbayern sorgt starker bis böiger Wind hingegen für eine frische Brise.Allerdings: An den Frostnächten wird sich so schnell nichts ändern. Vor allem im Osten und Südosten Deutschlands liegen die Temperaturen in den kommenden Nächten zwischen minus 4 und minus 13 Grad, in den Alpen können sie sogar auf minus 16 Grad sinken. Auch tagsüber klettern die Temperaturen vor allem in Norddeutschland und in Nordrhein-Westfalen in den Plusbereich. Im Süden und Südosten wird der Gefrierpunkt selten überschritten.