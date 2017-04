konstanz Endlich Frühling: Eisdielen in der Region freuen sich auf die Eiszeit

Die Temperaturen steigen wieder, da werden auch schon die Eisdielen umlagert. Die Preise für die Kugel Eis bleiben vielerorts stabil zwischen 1 Euro und 1,20 Euro.

Konstanz – Mit steigenden Temperaturen haben Eisgeschäfte wieder Konjunktur. Nachdem in Tübingen gleich drei Eisdielen den Kugel-Preis um 25 Prozent von 1,20 Euro auf 1,50 Euro erhöht haben, prüft nun das Kartellamt, ob es mit rechten Dingen zuging. Ein solcher Vorgang ist aus der Region allerdings nicht bekannt. Grundsätzlich seien Eisgeschäfte frei von Preisbindungen, sagt Christiane Manthey von der Verbraucherzentrale Stuttgart.

In Bad Säckingen hat die Innenstadt gleich drei Eisdielen im Abstand von 50 Metern zu bieten. Eine Gerade dieses kulinarischen Dreiecks bilden die Eiscafés Mona Lisa und La Grutta. "Seit diesem Jahr gehören beide dem gleichen Besitzer“, berichtet Lina La Grutta. Die Preise für eine Kugel jeweils bei einem Euro. "Und das schon seit zwei Jahren", so die Eisverkäuferin. In den Jahren zuvor hat das Eis hier 90 Cent gekostet – "irgendwann davor auch mal 80 Cent", meint sich Lina La Grutta zu erinnern. Nur wenige Schritte entfernt verkauft auch das Dolomiti die Kugel Eis für einen Euro, ein Preis, der auch in Villingen gezahlt wird. Absprachen untereinander habe es nicht gegeben, betont Besitzer Christos Ntritsos. "Vor einigen Jahren waren wir tatsächlich sogar noch etwas billiger als die Konkurrenz." Er macht die steigenden Nebenkosten für die Preisentwicklung der Vergangenheit verantwortlich. "Gas, Strom, Versicherungen – alles ist teurer geworden." Am stärksten betroffen sei er von den steigenden Milchpreisen. "Noch vor einem Jahr habe ich für 5 Kilo Sahne 9,50 Euro gezahlt", blickt er zurück. Heute seien es schon 15 Euro.

Maria Maraponte führt mit ihrer Familie seit 1998 das italienische Restaurant Etna in der Hauptstraße in Meßkirch, wo es auch selbstgemachtes Eis gibt. Noch sind es acht Sorten, bald wird die gesamte Vitrine mit 16 Sorten gefüllt sein. Den Preis hätten sie seit der Eröffnung nur dreimal erhöht, zuletzt im Sommer 2016 von 80 Cent auf 1 Euro. „Wir hatten den alten Preis für drei oder vier Jahre, aber viele Produkte werden teurer“, sagt sie und nennt als Zutaten Milch oder Sahne. In ihren Anfangszeiten habe die Kugel 50 oder 60 Cent gekostet, doch Kunden hätten Verständnis für ihre Preis-Anpassungen. Dass Eis beispielsweise in Überlingen am Bodensee 1,20 Euro kostet, lässt sich mit den höheren Mieten für Ladengeschäfte, aber auch den Touristen erklären.