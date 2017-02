vor 1 Stunde Alexander Michel Exklusiv Emotionen gehen hoch: Security-Männer bei Diskussion über Völkermord an den Armeniern

Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle nimmt Gegenwind in Kauf und holt eine Ausstellung zum Völkermord an den Armeniern ins Landratsamt. Dort gab es nun eine Podiumsdiskussion zum Thema. Der lange Arm Ankaras war zu spüren. In Gestalt eines Gesandten zur Um-Interpretation der historischen Ereignisse. "Alternative Fakten" haben auch in der Armenier-Debatte Konjunktur