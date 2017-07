Konstanz Einigung zeichnet sich ab: Polizeipräsidium Konstanz soll erhalten bleiben

In der Debatte um die künftige Polizeistruktur in Baden-Württemberg zeichnet sich überraschend eine Einigung in der grün-schwarzen Landesregierung ab.

Weitere Informationen Lesen Sie hier ein Expertengutachten zu den Präsidien

In der Debatte um die künftige Polizeistruktur in Baden-Württemberg zeichnet sich überraschend eine Einigung in der grün-schwarzen Landesregierung ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart verständigten sich die Spitzen der Regierung und der grün-schwarzen Landtagsfraktionen auf ein Modell mit 13 Polizeipräsidien im Land. Bislang gibt es 12. Tuttlingen soll als Standort wegfallen, Konstanz bliebe erhalten. Neue Präsidien würde es in Ravensburg und Pforzheim geben.Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bestätigte am Dienstag lediglich, dass er am Montag einen Kompromissvorschlag unterbreitet habe. Details nannte er nicht. Er verwies auf die für diesen Nachmittag anstehenden Sitzungen der Fraktionen von Grünen und von CDU.Die Grünen-Fraktion hatte sich bislang für ein Modell mit zwölf Präsidien ausgesprochen - samt einem Wegfall von Tuttlingen und einem neuen Präsidium in Ravensburg. Die CDU-Fraktion tendierte bislang zu einem Modell mit 14 Präsidien, das auch von einer Expertenrunde empfohlen worden war. Es würde allerdings hohe Kosten verursachen.Für den Erhalt des Polizeipräsidiums in Tuttlingen hatte sich vor allem Justizminister Guido Wolf (CDU) stark gemacht, der in Tuttlingen seinen Wahlkreis hat. Das Expertengremium hatte sich hingegen für eine Auflösung des Präsidiums Tuttlingen ausgesprochen. Fällt der Standort Tuttlingen, wäre das eine herbe Niederlage für Wolf, der Spitzenkandidat der CDU zur Landtagswahl 2016 war.