Panorama Ein erschreckender Trend: Drogendelikte an Schulen nehmen stark zu

In Baden-Württemberg etwa hat sich die Zahl der Drogendelikte am Tatort Schule fast verdreifacht. Viele Projekte warnen vor den Folgen des Konsums, doch die Präventionserfolge bleiben anscheinend aus.

München – Auf dem Schulklo einen Joint drehen oder ein paar Pillen einwerfen. Eigentlich verbindet man mit dem Alltag an Schulen Lehrbücher, Tafelkreide und Aufsätze. Aber Zahlen der Landeskriminalämter und der Innenministerien zeigen: Auch Drogen gehören inzwischen in diese Aufzählung.

Ob Cannabis oder chemische Keulen wie das seit rund zehn Jahren verstärkt kursierende Crystal Meth: Auf Deutschlands Schulhöfen hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren teils drastisch zugenommen. In Baden-Württemberg etwa hat sich die Zahl der Drogendelikte am Tatort Schule fast verdreifacht. 2011 waren es noch 348, 2015 dagegen 939 Fälle – und das trotz eines flächendeckenden Suchtpräventionsprogramms.In den meisten Fällen geht es dabei um den Besitz oder Kauf von Betäubungsmitteln, im Fokus steht die Droge Cannabis. Die Polizei erwischt dabei meistens Jugendliche – deutlich seltener gehören Kinder unter 14 Jahren zu den Tätern. Unter dem Tatort Schule werden außerdem Drogendelikte von erwachsenen Schulangehörigen – also etwa Lehrern und Hausmeistern – gezählt, die aber keine allzu große Rolle im Verhältnis zur Gesamtzahl spielen.

Was Eltern bei einem Verdacht tun können Erkennen: Laut Michaela Goecke, Leiterin des Referats für Suchtprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, könne ein verändertes Verhalten, wie neue Freunde, ein erster Hinweis sein.

Handeln: Wie Eltern im Verdachtsfall am besten reagieren, hängt auch davon ab, welche Ausmaße der Konsum hat. Goecke rät, auf jeden Fall mit dem Kind in Kontakt zu bleiben – aber sich auch Hilfe zu holen, zum Beispiel bei der Elternberatung ELSA im Netz. Auf www.drugcom.de finden Eltern ein Drogenlexikon mit Infos über verschiedene Substanzen.

Hilfe: Etwas höherschwelliger sind Familien- oder Drogenberatungen vor Ort. „Wer dort nicht direkt hingehen möchte, kann ja auch erst mal anrufen", rät die Expertin Goecke. (dpa)

Es ist also vor allem die Jugend, die hinter der Drogenkriminalität an Schulen und damit auch dem starken Anstieg der Fallzahlen steht. Doch was sind die Gründe für diesen Trend? Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), sieht vor allem in der „gesellschaftlichen Verharmlosung von Cannabis“ einen wichtigen Aspekt dieser Entwicklung. Ähnlich formuliert es das bayerische Innenministerium: „Die illegalen Angebote richten sich in ihrer verharmlosenden Aufmachung als Lifestyle-Produkte (Legal Highs) geradewegs an die internetaffine Jugend.“ Vor allem die Verfügbarkeit über das Internet und das Darknet – einen anonymen Bereich des Internets – sorge für einen überproportionalen Anstieg in diesen Altersklassen.

„Es wird viel in Sachen Prävention gemacht. Aber ob das alles nachhaltig und wirksam ist, dahinter steht ein großes Fragezeichen“, sagt Eva Hoch. Der Vorsitzende des Lehrerverbands Bildung und Erziehung (VBE). Udo Beckmann, weist darauf hin, dass nicht allein die Schulen die Prävention regeln könnten – und bezieht die Eltern in die Aufgabe mit ein. „Entscheidend sind auch andere Umstände, wie die Thematisierung und der Umgang damit im Elternhaus und die Vorbildfunktion von Eltern“, sagt Beckmann. Es brauche darüber hinaus auch eine gesellschaftliche Verschärfung des Zugangs zu Drogen.

Statistiken zu Drogen an Schulen