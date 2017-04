Offenburg/Kehl Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall auf B 28

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 28 bei Kehl ist ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden.

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 28 bei Kehl ist ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache prallte ein Autofahrer am Samstagabend mit seinem Wagen gegen den Bordstein am Fahrbahnrand, wie die Polizei mitteilte. Dadurch kam sein Wagen ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto fuhr in die Beifahrerseite.

Der Unfallverursacher verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B 28 wurde in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.