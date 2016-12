Freiburg Ein Flüchtling und viele Fragen im Freiburger Mordfall Maria L.

Die Spuren des Mordes an Maria L. in Freiburg führen nach Griechenland. Der Verdächtige konnte ungehindert einreisen. Die Landespolitiker in Stuttgart sind entsetzt.

In der Landespolitik herrscht Fassungslosigkeit. Dass ein Flüchtling in Griechenland wegen einer Gewalttat an einer jungen Frau verurteilt wird und trotzdem wenige Jahre später in Baden-Württemberg unbehelligt leben kann, um ein Kapitalverbrechen zu begehen, wirft viele Fragen auf. „Es entsetzt uns, dass es solche Sicherheitslücken gegeben hat“, sagt Hans-Ulrich Sckerl, der Innenpolitiker der Grünen-Fraktion, über den Mord an einer 19-jährigen Studentin in Freiburg. „Wir müssen wissen, wer ins Land kommt – ob unbegleitete junge Flüchtlinge oder ältere Flüchtlinge.“

Die Anzeichen verdichten sich, dass der afghanische Flüchtling Hussein K. nicht nur in Freiburg die Studentin Maria L. getötet hat, sondern auch auf der griechischen Insel Korfu im Mai 2013 eine junge Frau überfallen und über die Brüstung einer Steilküste geworfen hat. Die 20-jährige Studentin überlebte den Sturz angeblich nur deshalb, weil sie als geschulte Bergsteigerin ihren Kopf schützen konnte.

Gegenüber deutschen Medien bestätigte die griechische Anwältin des jungen Afghanen anhand eines Fotos, dass der Hauptverdächtiger von Freiburg ihr Mandant war. Sie habe keinen Zweifel, dass es sich in beiden Fällen um Hussein K. handle, den sie 2013 verteidigt hatte. Das habe auch ein Vergleich der Fingerabdrücke von beiden Fällen durch die griechische Polizei ergeben, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Hussein K wurde nach der Gewalttat auf Korfu zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die griechische Anwältin erklärte, der junge Mann sei nach etwa eineinhalb Jahren unter Auflagen aus einem Gefängnis für Minderjährige auf dem griechischen Festland entlassen worden.

Tatverdächtiger Afghane reiste über Weil am Rhein nach Deutschland ein

Dort blieb er allerdings nicht lange. Inzwischen ist ermittelt, dass der junge Afghane ohne Pass von Griechenland über Weil am Rhein nach Deutschland einreiste – genau am 12. November 2015. Würden keine Personaldokumente mitgeführt, müsse man den Altersangaben vertrauen, heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Der junge Mann sei vollständig erkennungsdienstlich behandelt worden, beim Prüfvorgang habe es keinen Treffer gegeben. Weder bei Interpol noch im Schengener Informationssystem sei er zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Dies schockt die Landespolitiker in Stuttgart.

Bei der Einreise in Weil am Rhein hatte der Mann sein Alter mit 16 angegeben. Was wohl nicht stimmt: Der Verdächtige ist der „Süddeutschen“ zufolge laut seinem in Griechenland vorgelegten Pass älter als 17 Jahre. Den Daten der griechischen Behörden nach wurde er am 1. Januar 1996 geboren. Demnach wäre er nun 20 Jahre alt.

Hussein K. wurde nach seiner Einreise in jugendpflegerische Obhut des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald übernommen und in einem östlichen Freiburger Stadtteil von einer Pflegefamilie aufgenommen. Inzwischen ist eine medizinische Untersuchung des Alters des Flüchtlings von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben worden. Und ein Ermittlungsschwerpunkt wird auf die Beantwortung der Frage gelegt, ob Hussein K. drei Wochen später in Endingen am Kaiserstuhl 25 Kilometer von Freiburg entfernt auch die 27-jährige Ehefrau und Joggerin Carolin G. vergewaltigt und umgebracht hat.

Fragen an Griechenland

Die Staatsanwaltschaft Freiburg erarbeitet derzeit nach Angaben des Ersten Staatsanwalts Ralf Langenbach die Fragen, die sie an die griechische Justiz richten will und die sich auf die mögliche Gewalttat auf der Insel Korfu und die eventuelle Verurteilung von Hussein K. bezieht. Die Polizei ist, wie eine Sprecherin berichtete, telefonisch und per Dolmetscher im Kontakt mit griechischen Kollegen. Für den Innenexperten Sckerl ist vollkommen klar, dass der mutmaßliche Täter weit älter als 17 Jahre sein muss. Ein Blick auf die Vorgeschichte zeige: „Im Alter von 13 Jahren wäre er auch in Griechenland nicht strafmündig gewesen.“ Hans-Ulrich Sckerl geht davon aus, dass der tatverdächtige Afghane weit älter als 20 Jahre ist, weshalb eine günstigere Behandlung unter Jugendstrafrecht für ihn nicht in Frage kommt.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Zimmermann ist empört: Der Fall zeige, dass die internationale wie aber auch europäische Zusammenarbeit bei der Verbrechensbekämpfung nicht auf dem neuesten Stand sei. „Das schürt die Ängste und bestätigt auch die Sorgen der Bevölkerung, dass man nicht weiß, wer im Land ist“, so Karl Zimmermann, im gelernten Beruf Polizeikommissar. Der Christdemokrat aus Kirchheim verbindet den Fall Maria mit der Forderung nach einem aus seiner Sicht notwendigen DNA-Abgleich.

Nach Auskunft einer Sprecherin von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) wurde inzwischen an Griechenland ein Rechtshilfeersuchen gestellt. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) setzt sich derweil für eine Änderung von Paragraf 81g der Strafprozessordnung ein. Auf Grundlage von DNA-Proben sollen auch Augenfarbe, Hautfarbe und Haarfarbe bestimmt werden können. Dies ist den polizeilichen Ermittlern derzeit durch die enge Fassung des Paragrafen verwehrt. Im Fall des Afghanen hatte ein gefärbtes Haar zur heißen Spur geführt.