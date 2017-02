Sigmaringen Durchsuchung in Sigmaringen: Polizei findet 200 Gramm Haschisch

380 Polizisten durchsuchen Flüchtlingsunterkunft in Sigmaringen - statt einer dort vermuteten Waffe finden sie 200 Gramm Haschisch.

Mit fast 400 Beamten hat die Polizei im baden-württembergischen Sigmaringen am Dienstag ein Flüchtlingsheim nach einer dort vermuteten Schusswaffe durchsucht. Statt der Waffe fanden die Beamten aber rund 200 Gramm Haschisch, das teils in verkaufsfertige Portionen verpackt war, wie die örtliche Polizei mitteilte. Wer mit den Drogen dealte hat, war unklar.An der Aktion in den frühen Morgenstunden waren 380 Polizisten beteiligt. Darunter waren auch Angehörige der französischen Police National des gemeinsamen Deutsch-Französischen Zentrums in Kehl und Polizeihundeführer.