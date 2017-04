Stuttgart Druck aus Sigmaringen

Die Sigmaringer Bürgerinitiative „Gemeinsam für Sigmaringen“ pocht auf die Flüchtlings-Obergrenze. Nun berät der Petitionsausschuss in Stuttgart über die Initiative.

Es gab schon Termine, da stand die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Beate Böhlen (Grüne), allein mit den Petenten vor dem Landtag. Dieses Mal aber kommt ein illustres Gruppenbild zustande. Denn das Thema, um das es geht, ist heikel: Flüchtlinge. Und eine Bundestagswahl steht an. Deshalb traf die Viererdelegation aus Sigmaringen auf einen parteipolitisch nahezu komplett vertretenen Petitionsausschuss, als sie Böhlen 3606 Unterschriften für eine Flüchtlings-Obergrenze in der Erstaufnahme überreichte. Die CDU war dreifach, die AfD doppelt, FDP und Grüne je einmal vertreten. Die SPD fehlte. Die Ausschussvorsitzende Böhlen gab sich naturgemäß bedeckt zu Erfolgsaussichten, versprach aber, sich mit dem Anliegen „verantwortungsvoll und intensiv auseinanderzusetzen“.

Für die Bürgerinitiative „Gemeinsam für Sigmaringen“ trug die Ärztin Stefanie Ullrich-Colaiacomo das Anliegen vor. „Wir haben Sorge um unsere Stadt und fordern Solidarität des Landes.“ Eine kleine Stadt wie Sigmaringen mit nur 11 000 Einwohnern könne – nach allen bisherigen Erfahrungen – zehn Prozent Flüchtlinge nicht verkraften. Gastwirtin Petra Schlageter berichtete von stornierten Urlaubsbuchungen von Stammgästen aufgrund gestiegener Kriminalität: „Die fühlen sich nicht mehr wohl.“ Schlageter nahm kein Blatt vor dem Mund: Vor allem bei Marokkanern, dies bestätigte jüngst auch Polizeipräsident Ekkehard Falk, sei die Bereitschaft, zuzuschlagen, sehr hoch. „Wie sonst sollen wir Unzufriedenheit äußern?“ fragte Ullrich.

Als Konkurrenz oder Distanzierung zum 12-Punkte-Forderungskatalog der Stadt sieht Ullrich die Petition nicht. Im Dezember war eine Abordnung des Gemeinderates, angeführt von Bürgermeister Thomas Schärer, ins Innenministerium gereist. Bildtauglich wurde die Forderungsliste an den Amtschef des Innenministeriums, Julian Würtenberger, überreicht. Den Bürgervertretern geht es im Kern ebenfalls darum, eine Beschränkung auf 500 Personen und eine Schließung bis zum 31. Juli 2020 zu erwirken. Im Minister-Konzept sollen bis zu 1250 Asylbewerber in Sigmaringen unterkommen. „Die Verhandlungen gehen nicht voran“, so Ullrich. Zweimal habe man sich getroffen, in den Protokollpapieren seien Zahlen noch immer durch X ersetzt.

In Sigmaringen war der abermalige Vorstoß umstritten. Grünen-Fraktionschefin Ursula Voelkel hatte Kritik geübt: „Eine Petition sollte das letzte Mittel sein!“ Doch die Grünen scherten auch schon beim 12-Punkte-Plan aus, weil darin stand, die Flüchtlinge seien „ohne jegliches kulturelles Verständnis“. Das hat die Initiative nicht übernommen. Die Frage bei Petitionen lautet: Kann dem Problem abgeholfen werden? Das wäre ein Leichtes, wenn das Ministerium sich für die Reduzierung einer maximalen Belegungszahl im mittleren dreistelligen Bereich entscheiden könnte. Von dort kommt die Auskunft, eine einvernehmliche Lösung anzustreben. „Dabei ist uns ein guter Kompromiss wichtiger als ein schnelles Ergebnis.“ Zu einzelnen Punkten könne man im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen aber „leider keine Auskunft geben“.