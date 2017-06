vor 1 Stunde dpa Baden-Württemberg Dritter Stromausfall innerhalb einer Woche in Südbaden - Leitungsverbindungen defekt

Kein Licht, keine Ampel und das Eis ist für die Tonne: Nach Freiburg war nun das nahe Stegen ohne Strom. Und alles wegen kaputter Muffen - kleiner Teile, die Stromleitungen verbinden.

In Südbaden sind innerhalb einer Woche zum dritten Mal die Lichter ausgegangen. Nach zwei Stromausfällen in Freiburg hat es in der Nacht zum Donnerstag den 4400-Einwohner-Ort Stegen (Breisgau-Hochschwarzwald) getroffen. Zeitweise blieben Geschäfte zu. Gravierende Auswirkungen gab es laut Polizei aber nicht. Einige Stegener hatten schon Donnerstagmorgen wieder Strom. Für Gewerbepark, Schulen, Kindergarten und auch das Rathaus musste der Stromversorger Badenova am Donnerstag aber Aggregate in den Südschwarzwald schaffen.



„Der Schaden dürfte sich in Grenzen halten“, so die erste Einschätzung vom Leiter eines großen Lebensmittelladens, der wegen des Stromausfalls erst später öffnen konnte. Eigene Notstromaggregate dürften dort das Schlimmste verhindert haben. Doch es brauchte Zeit, bis die Kassen wieder hochgefahren und kritische Lebensmittel kontrolliert waren. „Das Speiseeis muss wohl weg“, sagte der Ladenchef. Wer zu Hause eine Gefriertruhe hat, sollte sie zulassen: Lebensmittel könnten darin bis zu 24 Stunden ohne Strom sein, ohne aufzutauen, sagte eine Badenova-Sprecherin.



Als eine Ursache für den Blackout in dem Ort östlich von Freiburg wurden defekte Verbindungsstücke an Stromleitungen ausgemacht, sogenannte Muffen. Die sollen auch Schuld an zumindest einem der zwei Ausfälle in Freiburg gewesen sein. Weil es schon öfter Probleme mit Muffen gab, lässt die Badenova seit geraumer Zeit die Teile vorsorglich austauschen.



In Stegen waren am Mittwoch kurz vor Mitternacht neun Trafostationen vom Netz gegangen. Die ersten waren schon wieder in der Nacht am Netz. Dort, wo der Strom nicht durch eine Ersatzleitung fließen kann, müssen die Leitungen ausgegraben werden. Die Arbeiten hierfür sollten den ganzen Tag dauern.



Erst am Freitag vor einer Woche war in Freiburg für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Manche Geschäfte schlossen deshalb, in einigen funktionierten Rolltreppen oder Registrierkassen nicht. Auch die Ampeln waren außer Betrieb. Am Montag waren Teile eines Freiburger Industriegebiets ohne Strom. Ein Stromausfall am Dienstag im nordbadischen St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) hatte jedoch eine andere Ursache: Dort war ein Gewitter verantwortlich.