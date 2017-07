vor 2 Stunden dpa Pforzheim/Baiersbronn Drei-Sterne-Koch Wohlfahrt klagt gegen seinen Arbeitgeber

Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt steht seit vielen Jahren an der gastronomischen Spitze in Deutschland. Der Wechsel zu einem Nachfolger im Restaurant „Schwarzwaldstube“ sollte eigentlich geräuschlos über die Bühne gehen. Doch jetzt wird gestritten.