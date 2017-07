Singen-Beuren  Diesen Eltern reicht's: Singener Eltern starten Online-Petition gegen Lehrermangel

Mit einer Online-Petition wollen Eltern aus einem Singener Ortsteil erreichen, dass der Lehrermangel behoben wird

Im Kreis Konstanz wollen Eltern den Lehrermangel an Schulen nicht länger hinnehmen. Der Elternbeirat der Grundschule im Singener Ortsteil Beuren hat wegen der dramatischen Personalsituation eine Online-Petition an das Kultusministerium ins Internet gestellt. Kleinere Schulen seien besonders betroffen, berichten die Eltern. Durch Krankheit, Mutterschutz oder Abordnung fehlten beispielsweise in Beuren nach den Pfingstferien zwei von vier Lehrern, also 50 Prozent der Lehrkräfte.

Die Lücke, die daraus entstand, umfasst umgerechnet 28 Unterrichtsstunden. Auch beim Schulamt sucht man Hände ringend nach Lehrkräften. "Das Geld ist da, die Stellen sind da, wir finden nur die Menschen nicht, die sie besetzen", sagt Karlheinz Deußen, Leiter des Schulamts in Konstanz. Im Kreis Konstanz fehlen derzeit 45 Lehrer, die Stellen würden fortlaufend ausgeschrieben. Schulen und Schulamt versuchen, stabile Strukturen auf Minimalniveau zu schaffen. Dafür schöpfen sie alle Möglichkeiten aus: Lehrkräfte werden gebeten, ihr Deputat aufzustocken; Stellen werden für Lehrer anderer Schularten geöffnet; Lehramtsanwärter und pensionierte Lehrer springen ein. Schulleiter und Lehrer suchen inzwischen selbst nach Ersatz, um den Schulalltag aufrecht zu erhalten. "Die Kinder werden dann alle zwei Wochen mit einem neuen Vertretungslehrer konfrontiert, wo gerade in der Grundschule die Bindung zum Lehrer wichtig ist", sagte Sabine Fetzer, Mutter einer Zweitklässlerin, die den Brief ans Kultusministerium verfasst hat.

"Einerseits werden Pflichtstunden in den Hauptfächern Mathe und Deutsch erhöht, andererseits werden Lehrerstellen gestrichen, sodass eine Grundversorgung nicht mehr gewährleistet ist. "An den weiterführenden Schulen können diese Lücken nicht mehr gefüllt werden", sagt Sonja Fetzer. Zusätzliche Schulangebote würden wegen fehlenden Personals gestrichen. Durch die Entscheidung der Landesregierung, bis 2020 über 11 000 Lehrerstellen zu streichen, sei ein massives Nachwuchsproblem entstanden. "Für uns als Eltern ist diese Situation nicht tragbar, unsere Kinder haben Anspruch auf Unterricht, in der Stundenzahl und mit den Lerninhalten wie festgelegt", so die Eltern. Die Initiatoren der Online-Petition hoffen bis 31. August auf viele Stimmen, um in Stuttgart Druck zu machen. Bisher haben sie 665 gesammelt.