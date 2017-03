Stuttgart Die wichtigsten Punkte aus dem Koalitionsvertrag

Auf 140 Seiten hat die künftige grün-schwarze Koalition die politischen Leitlinien für die kommenden fünf Jahre festgelegt. Dpa/lsw nennt besonders wichtige Punkte des Koalitionsvertrages.

Schuldenbremse: Grüne und CDU wollen die gesetzlich vorgeschriebene Schuldenbremse, nach der ab dem Haushaltsjahr 2020 kein neue Kredite mehr aufgenommen werden dürfen, in der Landesverfassung verankern. Dazu hatten sich beide Seiten zuvor bekannt.

Innere Sicherheit: Bis Ende der Legislaturperiode möchte Grün-Schwarz 1500 neue Polizistenstellen schaffen. Eine Maßnahme, die die CDU im Wahlkampf propagiert hatte.

Polizeireform: Die von Grün-Rot vorgenommene Umstrukturierung der Landespolizei soll evaluiert werden.

Verfassungsschutz: Das Landesamt soll personell verstärkt werden, um den Terrorismus effizienter zu bekämpfen.

Digitalisierung: Wirtschaft und Gesellschaft sollen flächendeckend mit schnellem Internet versorgt werden. Dafür stehen 320 Millionen Euro bereit. Das Thema liegt beiden Seiten gleichermaßen am Herzen.

Kinderbildungspass: Familien sollen im letzten Jahr vor der Grundschule für den Kindergartenbesuch ihres Nachwuchses 75 Euro monatlich erhalten. Die CDU hatte sich für ein verbindliches letztes Kindergartenjahr eingesetzt.

Gute Kitas: Grün-Schwarz will in einem Modellversuch eine landesweite Zertifizierung von guten Kitas initiieren.

Ganztagsschule: Neben den Ganztagsschulen soll es weiterhin vom Land bezuschusste flexible und modulare Betreuungsangebote geben. Auf die Wahlfreiheit der Eltern hatte die CDU gepocht.

Gymnasien: Wahlfreiheit zwischen acht- und neunjährigen Gymnasialzügen, wie sie die CDU gefordert hatte, gibt es nicht. An den 44 G9-Modellschulen soll der Modellversuch weiterlaufen. G8 soll durch mehr individuelle Förderung verbessert werden.

Realschulen: Sie erhalten deutlich mehr Poolstunden, damit sie nach der Orientierungsstufe leistungsdifferenzierte Gruppen – aber keine Klassen – bilden können. Auf diese Stärkung hatte die CDU gepocht.

Gemeinschaftsschule: Kommunale Schulträger können weiterhin solche «Schulen für alle» beantragen. Die Koalitionäre gehen davon aus, dass an nicht mehr als zehn Gemeinschaftsschulen gymnasiale Oberstufen gebildet werden können. Diese Begrenzung hatte die CDU gewünscht.

Hochschulen: Sie sollen nach dem Auslaufen des 1,7 Milliarden Euro schweren Finanzierungsvertrages «Perspektive 2020» einen neuen Vertrag erhalten, um ihre finanzielle Zukunft zu sichern.

Studentische Mitsprache: Die Anwendungsbereiche für das von Grün-Rot eingeführte hochschulpolitische Mandat der Verfassten Studierendenschaft sollen präzisiert werden. Die CDU steht einer breiten Mitsprache skeptisch gegenüber.

Erneuerbare Energien: Bis 2050 soll 50 Prozent weniger Energie verbraucht werden. Die Energie soll künftig zu 80 Prozent aus erneuerbaren Ressourcen kommen.

Windkraft: Bei deren Ausbau soll auf die Belange betroffener Bürger und des Naturschutzes geachtet werden. Auf Betreiben der CDU wird der Abstand von Anlagen zu Wohngebieten auf 1000 Meter vergrößert.

Beamte: Die Absenkung der Eingangsbesoldung für Beamte soll bis 2020 rückgängig gemacht werden. Mit dem Beamtenbund ist ein «verlässliches Verhältnis» anvisiert. Die Rücknahme der abgesenkten Besoldung junger Beamter hatte sich die CDU auf die Fahnen geschrieben.

Mobilität: Das Land wird eine Initiative Elektromobilität mit Investitionen unter anderem in Ladestationen und alternativen Antrieben im öffentlichen Verkehr starten.

Straßenbau: Trotz Stärkung von Schiene und Wasserstraße bleibt die Straße «in Zukunft der wichtigste Verkehrsträger». In die Landesstraßen soll erheblich investiert werden – mit Schwerpunkt auf Erhalt und Sanierung, worauf die Grünen viel Wert legen.

Stuttgart 21: Lange rangen die Koalitionäre um die Finanzierung des Bahnprojektes. Jetzt heißt es diplomatisch, in Gesprächen mit der Bahn halte man am Ziel fest, über die zugesagten 930 Millionen Euro sich nicht an dem Milliarden-Vorhaben zu beteiligen.

Flüchtlinge: Menschen Zuflucht zu gewähren, deren Heimatländer von Gewalt und Konflikten betroffen sind, ist als «ein Gebot der Humanität» im Vertrag verankert. Die Koalition will auf Basis des Bundesintegrationsgesetz ein eigenes Landesintegrationsgesetz entwickeln.

Sperrzeiten: Die Koalition prüft die Aufhebung der landesweiten Regelung, um eventuell die Kommunen darüber entscheiden zu lassen.

Alkoholkonsum: Es ist ein Landesgesetz geplant, nach dem Kommunen in eigener Regie zeitlich befristet an öffentlichen Plätzen das Trinken von Alkohol verbieten können. Das war besonders der CDU ein Anliegen.