Singen Die närrischen Ohrwurm-Spezialisten

Die Promi-Jury für den Närrischen Ohrwurm 2017 steht fest. Außerdem hat der Vorverkauf beim SÜDKURIER begonnen

„’S goht degege“, viel Zeit ist nicht mehr: Der Närrische Ohrwurm 2017 steht an, Bewerbungen für den fasnachtlichen Liedwettbewerb werden noch bis zum 5. Februar entgegengenommen. „Bislang liegen uns 20 Bewerbungen vor,“ sagt Marion Erös vom Südwestrundfunk, der auch in diesem Jahr die erfolgreiche Fasnacht-Hit-Veranstaltung gemeinsam mit dem SÜDKURIER veranstaltet.

Mitmachen kann jede musikalische Formation – Narrenvereine, Musikkapellen, Guggenmusiker und Partybands – sofern ihr Song selbst gemacht ist und ohne Playback und technische Effekte auskommt. Wenn der Beitrag noch zum Tanzen und Mitsingen anregt, können die Interpreten schon mal auf das Finale hoffen, das am Nachmittag des Fasnachtsonntags, 26. Februar, in der Singener Stadthalle stattfindet.

Eine Vorauswahl trifft eine Jury, der unter anderem ein Vertreter des SÜDKURIER angehört, am 7. Februar. Die verbliebenen Ohrwurm-Kandidaten treten dann am Fasnachtsonntag in der bunt geschmückten Singener Stadthalle gegeneinander an. Entscheidend wird das Votum der Zuschauer sein, die übers Telefon (TED) abstimmen werden. Mit Kommentaren steht ihnen auch die Promi-Jury zur Seite, deren Besetzung jetzt feststeht. Neben SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein wird auch Schlager-Star Alexandra Hofmann (Geschwister Hofmann) auf der Bühne stehen, die seit 27 Jahren im Musikgeschäft ist. Auch Hansy Vogt, Comedian („Frau Wäber“) und von der Band „Feldberger“ wird sich äußern sowie Fallers-Darstellerin Ursula Cantieni, die seit 1994 in einer Hauptrolle der Schwarzwaldserie mitspielt.

Wer mitmachen will, sollte sich mit einer Hörprobe auf MP3, CD oder DVD bewerben beim Südwestrundfunk unter swr.de/fasnacht. Die Anschrift lautet SWR Fernsehen, Närrischer Ohrwurm, 70150 Stuttgart.

Karten ab 6 Euro (zuzüglich Gebühren) gibt es im Vorverkauf in allen Geschäftsstellen des SÜDKURIER sowie bei der Tourist Information Singen.