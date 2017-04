Bonndorf Die Wutachschlucht  eine gefährliche Schönheit

Die Wutachschlucht ist jung und in Bewegung. Die Natur in all ihren Facetten lockt Tausende Touristen.

Es war ein Erdrutsch mit Ansage. Die Naturgewalten hatten schon vor Monaten Bewegung in die Wutachschucht gebracht, doch im März sollte der Hang unterhalb des Bonndorfer Ortsteils Boll endgültig ins Rutschen geraten. Dramatisch war die Situation, ein Starkstrommast drohte zu kippen. Als der schließlich in einer spektakulären Aktion gefällt wurde, stand er nur noch wenige Meter von der Kante entfernt. „Ich habe gewusst, heute ist der Tag, und habe Stadtförster Steffen Wolf informiert“, berichtet Wutach-Ranger Martin Schwenninger. Der 58-Jährige ist hauptamtlicher Naturschutzbeauftragter, er kümmert sich um diese einzigartige Pflanzen- und Tierwelt. Schwenninger sitzt auf einer Rastbank an der Kapelle des ehemals mondänen Kurbads Bad Boll, dem praktisch einzigen baulichen Zeugnis der ersten touristischen Hoch-Zeit der Wutachschlucht. Damals, um 1900, betrieb der Englische Fishing Club dort ein Hotel. Baumreihen, Schneeglöckchen, angelegte Obstwiesen und versumpftes Gelände am Fuß mächtiger Felsen, einst angelegte Teiche, in denen die Herrschaften in Ruderbooten paddelten, erinnern an diese Eingriffe durch Menschenhand aus jener Zeit.

„Uns war ja klar, dass da etwas gehen muss und die These, dass wenn der Frühjahrsregen kommt, die Geschichte in Bewegung gerät, hat sich schließlich bewahrheitet“, sagt Förster und Wutachranger Schwenninger. Die Unterschiede an der Hangformation seien innerhalb von Tagen so gravierend gewesen, dass sowohl er, als auch Stadtförster Steffen Wolf rechtzeitig in der Schlucht waren, um beim großen Rutsch dabei zu sein. „Wir sind gerade angekommen als wir gespürt haben, es geht los. Anfangs war schon ein Gefühl von Abenteuer dabei, das ging aber nicht arg lang, dann kamen Respekt und auch Furcht“, sagt Martin Schwenninger. „Man hat an der Luft geschmeckt, dass Gestein in Bewegung ist. Es war wie ein Geruch nach Feuerstein. Man spürte die Gefahr richtig, die von dem abgehenden Gestein ausging. Es war aber andererseits faszinierend, ein geologisches Ereignis so hautnah mitzuerleben“, erzählt auch Steffen Wolf. In einem Videofilm wurde festgehalten, wie der Berg ins Tal donnerte.

Der Bereich war schon seit Monaten gesperrt, eine Umleitung eingerichtet. Die wird wohl auf Jahre hinaus so bleiben. Wer sich an die durch den Schwarzwaldverein nun fest installierte Ausschilderung der Wege hält, ist bis auf Weiteres einigermaßen sicher. Einigermaßen deshalb, weil der ganz normale Wanderer für ein nachhaltiges Vergnügen immer verantwortungsvoll unterwegs sein muss in der tief eingeschnittenen Schlucht, die sich einst als „Feldberg-Donau“ (gespeist vom Feldberg-Gletscher) vor rund 20 000 Jahren zur heutigen Wutach entwickelte.

Die Wege sind großenteils alpin, fast nirgends gibt es Mobilfunkempfang. Die Bergwacht hat die Schlucht deshalb auch in Rettungssektoren eingeteilt. Und es passieren, zwar selten, aber eben doch auch schwere Wanderunfälle in der Schlucht. „Die Ausrüstung der Wanderer ist inzwischen meist gut. Gute Funktionskleidung in bunten Farben ist ja auch modern geworden“, sagt Tourismuschefin Petra Kaiser, die die Ferienregion Wutachschlucht auch auf Messen vertritt. In der Schlucht brauche man mehr Zeit, für drei bis dreieinhalb Kilometer rund eine Stunde. Gefährliche Situationen entstünden beispielsweise für entkräftete Wanderer, die ihre eigene Kondition überschätzt, oder die Wegstrecke unterschätzt haben. So käme es mit zu wenig Getränk und Proviant bei manchen zur Unterzuckerung. „Auf den schmalen Pfaden mit Wurzeln und Felsbrocken heißt es: entweder Laufen und auf den Weg schauen oder Stehenbleiben, Schauen und Naturgenießen“, sagt sie.

Das tun in einer Wandersaison zwischen 60 000 und 80 000 Wanderer. „Faszinierend ist die beständige Veränderung in der Schlucht, der Wechsel von Wald und Wiesen und auch die Klimaunterschiede auf engstem Raum, von ganz frischen Ecken, bis zu würzig heißer Luft im prallen Sonnenschein, die an die Toskana erinnern“, schwärmt Wutach-Ranger Martin Schwenninger, der freilich auch selbst Wanderungen führt. Schwenninger führt aber nicht nur Touristen. Er entwickelt auch Konzepte zur Besucherlenkung und Touristenförderung. Und gibt über Twitter aktuelle Informationen für Besucher, zum Beispiel wie der Zustand der Wege ist und auf was sie achten müssen.

Auch eine Vielzahl von Wissenschaftlern, Geologen, Botanikern, Ornithologen interessiert sich für die Wutachschlucht und die besondere Artenvielfalt dort, zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten nehmen hier ihren Ursprung. Seit 1939 steht die Wutachschlucht unter Naturschutz.