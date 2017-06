Donaueschingen Die Spur führt nach Italien: Schlag gegen mafiösen Drogenhändlerring

Die Staatsanwaltschaft Konstanz meldete am Freitag einen spektakulären Erfolg gegen Drogenkriminalität und Gewalttaten in der Region. Polizisten aus Deutschland und Italien waren im Einsatz, als mehrere Aktionen zeitgleich geleitet wurden.

Donaueschingen – Bizarre Szenen spielten sich am frühen Mittwochmorgen in der beschaulichen Eichendorffstraße in Donaueschingen ab. Um 4 Uhr waren sechs Fahrzeuge mit Polizisten in Zivil und eine mit Helm und schusssicheren Westen ausgerüstete Einheit des Sondereinsatzkommandos SEK vorgefahren. Mit einem Rammbock stießen sie nach Augenzeugenberichten eine Haustür auf und verschafften sich wenig später per Sprengung Zutritt zu einer Wohnung, in der eine Familie mit zwei sechs Jahre alten Töchtern wohnt. Nachdem der darin vermutete Mann festgenommen worden war, rückte das Kommando eine halbe Stunde später ab. Die Durchsuchung, auch mit Spürhunden, dauerte bis gegen 9 Uhr. Der Verdächtige, der in der Innenstadt ein Geschäft haben soll, war in Handschellen und Fußfesseln aus der Wohnung und in Haft gebracht worden.

Die Aktion war nur eine von mehreren Dutzend, die nahezu zeitgleich von den zuständigen Ermittlern geleitet wurden. Die Staatsanwaltschaft Konstanz meldete am Freitag einen spektakulären Erfolg gegen Drogenkriminalität und Gewalttaten in der Region. Ein Schwerpunkt der Aktion lag im Landkreis Schwarzwald-Baar. Fünfzehn Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 77 Jahren konnten durch Spezialkräfte der Polizei aus Baden-Württemberg und Bayern festgenommen werden. Gegen alle erließen Gerichte in Konstanz und Villingen-Schwenningen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz, mittlerweile Haftbefehl.

Zur selben Zeit gab es an mehr als dreißig Objekten, die sich ebenfalls vorwiegend im Schwarzwald-Baar-Kreis befinden, aber auch in den Landkreisen Rottweil, Konstanz, Esslingen sowie in Stuttgart polizeiliche Durchsuchungen. Außerdem wurden in Italien zwei italienische Staatsangehörige festgenommen, gegen die in Deutschland ein Haftbefehl bestand. Nach Angaben Michael Aschenbrenners, dem Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, sei von einer Auslieferung auszugehen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz war am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Mitglieder der Gruppierung werden verdächtigt, Teil der organisierten Drogenkriminalität sowie anderer schwerer Gewalttaten zu sein. Darunter fallen laut Staatsanwaltschaft Mord, Raub und Erpressung. Genannt wird auch ein spektakulärer Vorfall, der sich am 27. Mai in Hüfingen ereignet hatte. Dabei waren am frühen Morgen in einer Gaststätte mehrere Schüsse abgefeuert worden.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten außerdem größere Mengen Marihuana und Kokain, Schusswaffen, hochwertige Fahrzeuge sowie Vermögenswerte in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro sicher. Unter den mehr als 300 beteiligten Polizisten waren auch vier Verbindungsbeamte der italienischen Polizei aus Palermo sowie Spezialeinheiten, Beamte der Bereitschaftspolizei, Finanzermittler und Hundeführer. Auch Steuerfahnder und Zollbeamte nahmen an den Durchsuchungen teil.

Die Ermittler werten den Schlag gegen das international organisierte Verbrechen als großen Erfolg. Möglich wurde dies durch „das perfekte Zusammenspiel zwischen italienischen und deutschen Sicherheitsbehörden“, wie Aschenbrenner formulierte. „So bestand ein ständiger Austausch zwischen den Staatsanwaltschaften in Konstanz und Palermo und die Ermittler der Kripo Rottweil hatten nahezu täglichen Kontakt mit ihren Kollegen auf Sizilien.“

Die umfangreichen Ermittlungen gegen den organisierten Drogenhandel in Süddeutschland laufen seit Sommer 2016. Viel gaben die Ermittler zum Inhalt bislang nicht preis. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion Rottweil sollen sich überwiegend gegen italienische Staatsangehörige richten, die enge Bezüge zur italienischen Mafia haben.

Ein Geheimbund war die Keimzelle