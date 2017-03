Konstanz Die Reform der Reform: So soll die Polizei in der Region neu aufgestellt werden

Die Reform der Reform: So soll die Polizei in der Region neu aufgestellt werden

Neue Organisationsstrukturen am Bodensee und im Schwarzwald sind absehbar – Vorschläge für veränderte Präsidiumszuschnitte. Wir blicken auf die aktuellen Planungen.

Es gibt Polizisten und auch Politiker am Bodensee, die waren mit der großen Polizeireform, die Anfang 2014 in Kraft getreten ist, nie wirklich zufrieden. Die Reform vereinte damals im neuen Polizeipräsidium Konstanz den Landkreis Konstanz mit den drei Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis. Die Wege seien zu weit, der See wirke wie ein Hindernis, hieß es mitunter. Nun kann es durchaus sein, dass der Zuschnitt einzelner Polizeipräsidien im Land noch bis zur Sommerpause neu justiert wird. Optionen dafür bietet der Abschlussbericht zur kritischen Bewertung der Polizeireform, den eine Lenkungsgruppe gestern in Stuttgart dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) überreichte.

Der Bericht präsentiert vier Varianten zur Runderneuerung der Strukturreform von 2014. Dabei scheint ein neuer Zuschnitt der Polizeipräsidien am Bodensee der aussichtsreichste Vorschlag, weil er die Gesamtzahl der zwölf Präsidien nicht erhöht und vielleicht sogar ein Nullsummenspiel sein könnte. Die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis würden zu einem neuen Polizeipräsidium Oberschwaben zusammengefasst.



Dem gerupften Präsidium Konstanz würden Teile des Präsidiums Tuttlingen, nämlich die Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil zugeordnet. Konstanz soll nach dem Vorschlag der Experten Präsidiumssitz bleiben. Freudenstadt und Balingen (bislang bei Tuttlingen) würden Nachbarpräsidien zugeschlagen. Die übrigen drei Varianten beziehen zusätzlich andere Landesteile ein, zum Beispiel den Raum Karlsruhe und Stuttgart. Der Hochrhein um Waldshut und Lörrach bleibt stabil beim Präsidium Freiburg.

Ob die möglichen Neuzuschnitte auch für die Bürger Verbesserungen bringen, konnte Ministeriumssprecher Renato Gigliotti noch nicht sagen. Ein anderer Vorschlag der Lenkungsgruppe soll gleichwohl zum Vorteil für die Bevölkerung werden. Weil sich nach Ansicht der Analysten die Ansiedlung der Verkehrsunfallaufnahme bei den zwölf regionalen Polizeipräsidien nicht bewährt hat, soll diese Aufgabe wieder von den Polizeirevieren in der Fläche übernommen werden. Die könnten flexibler und ortsnäher reagieren: Die Polizei wäre rascher am Unfallort.

Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle votiert nachdrücklich für den Präsidiumssitz Konstanz. Ebenso wie der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt: "Ich kann nicht erkennen, warum ein anderer Standort geeigneter sein soll." Der Präsident des Polizeipräsidiums Tuttlingen, Gerhard Regele, beurteilt die Standortfrage anders. "Es gibt Gründe für Konstanz, es gibt Gründe für Tuttlingen, diese muss man gegeneinander abwägen. Da ist sicher eine Diskussion nötig." Sein Kollege Ekkehard Falk verwies auf den Verantwortungsbereich der Politik. Tuttlingen will kämpfen, so ist zu erwarten. Innenminister Strobl will bereits am kommenden Montag den Reformbericht im Koalitionsausschuss zur Diskussion stellen.