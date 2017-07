Stuttgart Die Polizei kommt nicht zur Ruhe: Die Entscheidung zu den Präsidien und die Folgen

Wie geht es jetzt weiter? Bislang gibt es lediglich eine grundsätzliche Einigung der Fraktionen von Grünen und CDU über den neuen Zuschnitt der Polizeipräsidien und noch keinen konkreten Fahrplan. Laut Innenministerium sollen noch vor der Sommerpause im Kabinett die Eckpunkte über das weitere Vorgehen und die Organisation des Projekts beschlossen werden. Das heißt, dass zunächst Pläne und Vorschläge für alle beteiligten Personen und Stellen gemacht werden. Etwa: Welche Beamten werden künftig wo ihren Dienstort haben? Welche Räumlichkeiten werden wo benötigt oder frei? Wer übernimmt konkret welche Zuständigkeiten? Über all das muss noch entschieden werden.

Ist das Thema Polizeistruktur damit für die nächsten Jahre vom Tisch? Vermutlich nicht endgültig. Die CDU hat den Grünen abgerungen, zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt erneut über ein 14. Präsidium verhandeln zu wollen. Bis Ruhe in die Polizei einkehrt, wird es noch dauern. Einige Hundert Beamte bekommen erneut einen anderen Dienstort und müssen möglicherweise umziehen.

Wann werden die Bürger Veränderungen bemerken? Frühestens in zweieinhalb Jahren – die neue Struktur soll erst zum Jahresbeginn 2020 stehen. In den betroffenen Gebieten soll die Abstimmung der Polizeipräsidien mit den Ortspolizeibehörden, der kommunalen Kriminalprävention, den Feuerwehren oder anderen kommunalen oder kreiseigenen Einrichtungen verbessert werden. Für einen Großteil der Bürger in Baden-Württemberg ändert sich nichts.