Registrierung für Typisierungsaktion: Mark Keller und Oliver Wnuk unterstützen Aufruf für Konstanzerin Isabel Allert.

Die junge Konstanzerin Isabel Allert hat prominente Unterstützung bekommen. Nachdem die 18-Jährige im November die Diagnose Blutkrebs erhalten hatte und der SÜDKURIER berichtete, dass am 17. Januar eine Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender in der Uni Konstanz und am 22. Januar im Bodenseeforum Konstanz stattfindet, werben auch die Schauspieler Oliver Wnuk („Stromberg – der Film“) und Mark Keller („Der Bergdoktor“) für eine Teilnahme.



In seinem Video, das der gebürtige Konstanzer Wnuk der Facebook-Seite „Isabel sucht Helden“ zur Verfügung stellte, hofft er auf viele Spender. „Ich möchte alle meine Konstanzer Freunde und alle in meiner geliebten Heimatstadt aufrufen, da vielleicht hinzugehen: Geht da hin!“



Und der Überlinger Mark Keller, dessen Talent einst Rudi Carrell entdeckte, ruft seine Fans ebenfalls zur Typisierung auf. „Alle, die nicht registriert sind, lasst euch typisieren, um Isabel oder auch einem anderen Patienten zu helfen. Die Typisierung wird durch Spenden finanziert und tut nicht weh.“

Isabel Allert hat gerade erst Abitur gemacht und eine Ausbildung als Physiotherapeutin begonnen. Nach dem anfänglichen Schock ist die junge Frau kämpferisch zur Überwindung des Krebs.



Statistisch gesehen erkranken in Deutschland jährlich 3,5 von 100 000 Menschen an dieser seltenen Krankheit, für die es eine reale Heilungschance gibt, wenn ein Stammzellenspender gefunden wird. In der Datenbank der DKMS in Tübingen sind inzwischen 6,6 Millionen potenzielle Knochenmark- und Stammzellenspender registriert.



Am Sonntag, 22. Januar 2017, findet die Registrierungsaktion für Isabel von 11 bis 16 Uhr im Bodenseeforum Konstanz statt. Hier werden Spenden in die Datenbank von DKMS oder der Schweizer Datei SBSC aufgenommen. Die Registrierung geht einfach: Mit einem Wattestäbchen wird ein Wangenschleimhautabstrich vorgenommen und ins Labor geschickt.