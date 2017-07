Wetter Deutscher Wetterdienst warnt vor weiteren Unwettern im Südwesten

Der DWD warnt ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Sonntag hinein insbesondere im Südwesten und Süden mit vermehrt schweren Gewittern mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und teils schweren Sturmböen.

Nach ruhigem Freitag kommt ein krachender Samstag?! Erhöhte Unwettergefahr mit noch großen Unsicherheiten. Fokus auf den Osten und Westen!/V pic.twitter.com/rB2N4tHTIp — DWD (@DWD_presse) July 21, 2017

Ein Tief bei Irland führt mit südwestlicher Strömung warme und feuchte Luft nach Baden-Württemberg.Heute entwickeln sich ab dem frühen Nachmittag einzelne, teils schwere Gewitter. Sie gehen mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h einher. Örtlich werden unwetterartige Entwicklungen mit heftigen Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 3 cm und Sturmböen bis 85 km/h erwartet. Am Abend muss im Südwesten häufiger mit Gewittern gerechnet werden.In der Nacht zum Sonntag treten vermehrt, teils kräftige Gewitter mit ähnlicher Intensität wie am Samstag tagsüber auf. Bei schweren Gewittern können dann auch schwere Sturmböen um 100 km/h auftreten. Im Laufe der zweiten Nachthälfte werden die Gewitter weniger und schwächer.Am Sonntagvormittag sind voraussichtlich keine Warnungen erforderlich.