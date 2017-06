Rottweil Der nackte Turm von Rottweil: Wackeln des Turms sorgte für Verzögerung

Das Rätselraten war groß in Rottweil und darüber hinaus: Nachdem der auch überregional bekannte Aufzugs-Testturm schon im vergangenen Jahr in Windeseile hochgezogen war und alles genau nach Plan lief, kam es bei der Anbringung der Verkleidung zu massiven Verzögerungen.

Der Turm, in dem Thyssenkrupp seine seillosen Aufzüge für Wolkenkratzer testen will, steht nach wie vor unverkleidet in der Landschaft herum. Nicht zuletzt Autofahrer, die über die Autobahn nach Stuttgart oder Singen fahren, haben in den vergangenen Monaten keine sichtbaren Fortschritte an dem technischen Obelisken ausgemacht.

Auch die vom Bauherrn eigentlich für Mai vorgesehene große Einweihungsparty musste inzwischen auf Oktober verschoben werden, ein genauer Termin stand lange Zeit nicht fest. Und Thyssenkrupp Elevators (TKE), der Aufzugshersteller aus Neuhausen bei Stuttgart, hüllte sich in Schweigen wegen der fehlenden Hülle. Anfragen der Presse liefen ins Leere, der Pressesprecher wechselte, vom neuen war erst einmal nichts zu erfahren. Dafür blühten die Spekulationen: War der Hersteller der Membran pleite gegangen? War das kleine Stück Stoff, das beim Richtfest allen Anwesenden als „Gesprächsstoff“ überreicht wurde, doch nicht die ausgereifte Technik, als die es präsentiert worden war? Sollte es mit der Hülle, die den 246 Meter hohen Turm vor Wind und Sonneneinstrahlung schützen soll, doch nichts werden?

Immerhin: Die Verkleidung aus beschichteter Glasfaser sollte ja auch den Turm aufhübschen – einen reinen Betonturm hätten die Rottweiler wahrscheinlich nicht so leicht akzeptiert. Doch jetzt geht der Konzern in die Offensive und erläutert den Grund für die Verzögerungen: Es lag daran, dass der Turm wackelt. Mark Stagge, neuer TKE-Pressesprecher, erzählt, dass die Vermessungsarbeiten extrem schwierig waren. Jedes Mal, wenn das Lot hinuntergelassen wurde, seien andere Ergebnisse herausgekommen. Da man auf Sicherheit setze, habe das gedauert. Ein weiteres Problem gab es mit der Plattform, von der aus die Stahlrohre, über die die Membran gespannt wird, angebracht werden. Die sollte eigentlich an Seilen vom Turm herabhängen, doch das stellte sich als zu gefährlich heraus.

Jetzt wurden Schienen angebracht, an denen die Plattform in die Höhe fährt. Bis auf 206 Meter, darüber arbeiten Freikletterer. Eine Membran anzubringen ist für die Spezialfirma nichts Neues, „aber in dieser Höhe hat das noch niemand gemacht.“ Ende des Monats soll es losgehen, im September soll alles fertig sein. Die Stahlrohre liegen bereits beim Turm, so Bauleiter Hardy Stimmer, der fertige Stoff noch in Polen, „er wartet darauf, abgeholt zu werden“.

Der Turm

Der Aufzugsturm von Thyssenkrupp Elevators bei Rottweil wurde von den Architekten Helmut Jahn und Werner Sobek entworfen. Er hat eine Höhe von 246 Metern und in 232 Metern eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform. Wenn er fertig ist, soll der Turm eine Verkleidung aus beschichteter Glasfaser erhalten (siehe nebenstehender Entwurf). Die Plattform soll nach Angaben des Bauherrn die höchste allgemein zugängliche Besucherebene in Deutschland sein. Damit wäre sie höher als der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz und auch höher als der Stuttgarter Fernsehturm. Im Inneren des Turmes sollen sich elf Fahrstuhlschächte befinden, die der Erprobung neu entwickelter Modelle dienen. Das Bauwerk liegt 1,5 Kilometer nördlich der historischen Altstadt im Industriegebiet Berner Feld. Ursprünglich sollte es im Industriegebiet Neckartal stehen, doch der Untergrund erwies sich nach Probebohrungen als ungenügend. Spatenstich war im Oktober 2014. (mom)