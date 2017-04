Stuttgart Der VfB ist wieder Tabellenführer, Partie mehrfach unterbrochen - mit Video!

Takuma Asano sichert dem VfB Stuttgart durch einen Doppelpack den 2:0-Sieg gegen den Karlsruher SC. Gästefans provozieren fast einen Spielabbruch

Fehlendes Engagement kann man ihm nicht vorwerfen. Marc-Patrick Meister sprintet immer wieder auf und ab. Von links nach rechts und wieder zurück. Es sind nur wenige Meter, die er zur Verfügung hat. Die aber nutzt er voll aus, manchmal erweitert er sogar sein Wirkungsfeld. Meister ist seit Mitte der vergangenen Woche Trainer beim Karlsruher SC. Seine erste Dienstreise beschert ihm gleich das Baden-Württemberg-Derby beim VfB Stuttgart. Viel schwerer geht es in der 2. Fußball-Bundesliga kaum, wenngleich die Stuttgarter zuletzt eine Ergebniskrise erlebten. Fünf Mal blieben sie in Serie ohne Sieg. Das ist seit Sonntagnachmittag Geschichte. Durch den 2:0-Erfolg gegen Karlsruhe ist die Mannschaft von Hannes Wolf wieder Tabellenführer.

Erwartung erfüllt – so lässt sich die ungleiche Partie kurz zusammenfassen. Der VfB will zurück in Liga eins, der KSC wird wohl absteigen. Daran wird auch Meister, der auf den erfolglosen Mirko Slomka folgte, kaum etwas ändern können. Trotz seines großen Engagements. Immer wieder dirigiert er die Abwehr des KSC, klatscht Beifall bei gelungenen Aktionen. Er weiß: Spielerisch kann seine Mannschaft mit Stuttgart nicht mithalten. Also Konzentration auf die Abwehr. Lange Zeit geht das gut, bis plötzlich Takuma Asano im Strafraum völlig freisteht und nach einer Flanke von Christian Gentner zum 1:0 (27.) einköpft. Die Führung ist verdient, keine Frage. Sie ist aber auch hart umkämpft. Die Stuttgarter brauchen Geduld gegen die enge Verteidigung der Gäste.

Hannes Wolf hatte Alexandru Maxim in seine Anfangself genommen, Julian Green findet sich auf der Ersatzbank wieder. Großen Schwung aber bringt auch das nicht. Gegen den KSC ist das aber auch nicht nötig. Der letzte Tabellenplatz kommt nicht zufällig zustande.

Unterbrechungen während des Spiels

Recht auffallend sind nur die Gästefans. Die stören immer wieder die Partie durch das Abbrennen von Pyrotechnik. Schon in der ersten Halbzeit muss Schiedsrichter Christian Dingert die Partie unterbrechen, der Anfang von Halbzeit zwei verzögert sich um mehr als fünf Minuten. Dingert droht gar mit Abbruch der Partie. „Das gehört nicht zum Fußball, es gibt anscheinend immer noch ein paar Wahnsinnige“, sagt KSC-Manager Oliver Kreuzer: „Wir finden das schade, das stört den Fußball und gehört sich einfach nicht. Wir verurteilen diese Aktionen, das ist unschön.“ Immerhin war es im Vorfeld rund um das Stadion ruhig geblieben, 1000 Polizisten waren hier im Einsatz.

Die Karlsruher entdecken in der zweiten Halbzeit zumindest, dass das Stadion in Stuttgart zwei Spielhälften hat. Sie wagen sich häufiger nach vorne, was bei einem Rückstand keine schlechte Idee ist. In wirkliche Bedrängnis aber bringen sie Stuttgarts Torhüter Mitchell Langerak nicht. Daran kann auch ihr quirliger Trainer nichts ändern. Erst recht nicht, als Takuma Asano mit seinem zweiten Treffer das 2:0 (61.) folgen lässt. Der Sieg ist hochverdient, zumal die Stuttgarter noch etliche Chancen auslassen.