vor 2 Stunden dpa Stuttgart Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg

In Deutschland haben die Bundesländer und der Bund jeweils eigene Geheimdienste. Der Verfassungsschutz soll verfassungsfeindliche Bestrebungen frühzeitig erkennen und die Politik darüber unterrichten. Das baden-württembergische Amt für Verfassungsschutz mit Sitz in Stuttgart hat rund 360 Beschäftigte (2016). Die Personalausgaben belaufen sich auf 15,8 Millionen Euro im Jahr, die Sachausgaben auf rund 5,1 Millionen Euro (beides 2016).

Einen Großteil seiner Informationen erhält der Verfassungsschutz aus offenen Quellen wie allgemein zugänglichen Medienberichten.



Geheimdienste setzen aber auch auf sogenannte V-Leute. Das sind Spitzel, die quasi als Verräter angeworben werden und aus ihren extremistischen Gruppen Informationen liefern - meist gegen Bargeld.

V-Leute sind umstritten. Kritiker führen an, dass der Staat mit ihnen indirekt die extremistischen Gruppen mitfinanziere und V-Leute die Geheimdienste bewusst mit falschen Informationen füttern könnten.



Leiterin des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg ist Beate Bube.

Der Geheimdienst wird vom Landtag kontrolliert - durch das sogenannte parlamentarische Kontrollgremium und die G10-Kommission, die ein Auge auf die Überwachungsmaßnahmen des Geheimdienstes hat, die das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis einschränken.



Als eine der größten Pannen der Geheimdienste in Deutschland gilt, dass die Behörden die Existenz des rechtsterroristischen «Nationalsozialistischen Untergrundes» (NSU) nicht bemerkten.