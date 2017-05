Stuttgart Der Sommer hält Einzug im Südwesten  für ein paar Tage

Nach Regen und Gewitter kommt der Sommer für ein paar Tage in den Südwesten. Aber leider nicht für lange.

Einem Experten des Deutschen Wetterdienstes zufolge soll „der Mittwoch noch strahlender als der Dienstag“ werden. Am Dienstag sind bis zu 27 Grad möglich, am Mittwoch sogar bis zu 29 Grad. Allerdings leitet der Donnerstag laut Vorhersage schon wieder einen Wetterwechsel ein.

Kreis Konstanz

Leute im Kreis Konstanz können sich vor allem über den Bodensee freuen, denn dieser kann jetzt endgültig zum Baden eingeweiht werden. Temperaturen von 28 Grad am Mittwoch und immer noch 25 Grad am Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein nur mit vereinzelten Wolken laden dazu ein. Allerdings sollte man sich am Donnerstag mit dem Badevergnügen sputen: Gegen Abend drohen die ersten Regenschauer. Und damit fallen auch leider die Temperaturen wieder etwas. Das Wochenende fällt dann wohl buchstäblich ins Wasser, bei 16-18 Grad und Regen. Aber keine Sorge: Schon Sonntag wird es wieder besser und im Laufe der neuen Woche steigern sich die Temperaturen immer weiter.

Bodenseekreis

Sie wohnen im Bodenseekreis? Nichts wie an den See! Genießen Sie die Sonne, die sich die nächsten Tage großzügig zeigt und Temperaturen von knapp unter der 30 Grad Marke beschert. Ernsthaft, genießen Sie die Sonne, denn so lange dauert ihr Besuch in der Region nicht an: Bereits am Donnerstagabend kommt es zu ersten Regenschauern, die sich dann bis Samstag durchziehen. Die Temperaturen fallen auf unter 20 Grad und es kann zu böigem Wind kommen. Aber keine Sorge: Dieses Mal kann man sich auf die neue Woche freuen, denn dort kommt die Sonne und das warme Wetter zurück. Langsam, aber stetig.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Im Schwarzwald-Baar-Kreis können Sie sich bald über richtig viel Sonne freuen, bei angenehmen 23 Grad. Genießen Sie die warmen Strahlen, denn sie sind nicht gekommen um zu bleiben, sondern verabschieden sich schon wieder am Donnerstag Mittag. Dann setzt leichter Regen ein, der sich bis zum Sonntag hält und immer wieder für Schauer sorgt. Ab Sonntag jedoch geht es wieder aufwärts mit den Temperaturen, die über das Wochenende unter die 20 Grad-Marke fallen.

Hochrhein

Am Hochrhein gibt es Sonne satt. Zumindest bis Donnerstagabend, dann kommen Regenschauer, die sich bis zum Samstagabend halten. Bis dahin jedoch locken Temperaturen von fast 30 Grad ins Freie und in die Eisdielen. Das Wochenende wird dann eher durchwachsen, mit Temperaturen knapp unter 20 Grad, mancherorts auch leicht über dieser Marke, ehe am es am Sonntag wieder beginnt schöner zu werden. Die neue Woche wird dann wieder kontinuierlich wärmer und schöner.