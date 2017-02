Brüssel Der Schwarzwald verzaubert Brüssel: Bilder von Achim Mende in EU-Vertretung ausgestellt

In der Landesvertretung in Brüssel hängen Bilder des Überlinger Fotografen Achim Mende. Neben Motiven des Schwarzwalds auch fünf Meter breite Bilder, die Karlsruhe zeigen, Stuttgart oder die Mainau-Insel im Bodensee. EU-Kommissar Günther Oettinger und Minister Guido Wolf zeigten sich begeistert.

Wenn die große weite Welt zu Gast in unserer Landesvertretung in Brüssel ist, dann sieht sie vor allem unsere Heimat. Auf großformatigen Bildern leuchtet der Schwarzwald in seinen schönsten Farben, grüßen der Feldberg und der Schluchsee. Die Aufnahmen stammen von Achim Mende, einem Fotografen aus Überlingen am Bodensee, der auch für den SÜDKURIER arbeitet. „Dass meine Bilder hier unser Bundesland zeigen und auch vertreten, macht mich stolz“, sagt er. „Es ist so etwas wie eine Visitenkarte Baden-Württembergs.“

Jetzt, beim Neujahrsempfang der Baden-Württembergischen Landesvertretung in Brüssel, überraschte Mende einige Gäste mit seinem Bildband „Schwarzwald – Perle des Südens“. Darunter Minister Guido Wolf und EU-Kommissar Günther Oettinger. Der entpuppte sich als exzellenter Kenner des Südens, der sich weite Teile des Schwarzwalds auch schon erwandert hat. Dass sich im Untergeschoss der Landesvertretung die „Schwarzwaldstube“ befindet, in der beim Viertele leidenschaftlich und fröhlich diskutiert wird, ist eher Zufall – aber Oettinger bestens bekannt.

Die Ausstellung ist auf Dauer angelegt und wird immer wieder aktualisiert oder erweitert. Mende: „Manchmal gibt es auch den ganz konkreten Wunsch nach einem Motiv von einem bestimmten Ort. Das setze ich dann um.“ So hängen neben den Motiven des Schwarzwalds auch fünf Meter breite Bilder, die Karlsruhe zeigen, Stuttgart oder die Mainau-Insel im Bodensee. „Wichtig ist, dass alle Landesteile Baden-Württembergs zu sehen sind.“

Viele der Aufnahmen sind in den Bildbänden „Schwarzwald -- Perle des Südens“ und „Bodensee – Das blaue Juwel“ zu sehen. Beide Bücher sind in Zusammenarbeit mit SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz entstanden. Sie gehören zu den erfolgreichsten Bildbänden der Region. „Das sagen übrigens nicht wir, das sagen die Buchhändler“, so Achim Mende. Vom Schwarzwald-Band wurden bisher fast 5000 Exemplare verkauft, vom Bodensee fast 9000.

Der Bildband

Der Bildband „Schwarzwald – Perle des Südens“ von Achim Mende und Stefan Lutz ist in der Edition SÜDKURIER erschienen (ISBN: 978-3-00-050671-0). Erhältlich ist der Bildband im Internet unter www.suedkurier.de/shop, gebührenfrei unter der Telefonnummer 0800/880-8000, im SÜDKURIER-Service-Center und im Buchhandel. 200 Seiten plus aufklappbares Panorama-Bild auf vier zusammenhängenden Seiten (Druck: werk zwei, Konstanz), Preis: 29,90 Euro.