Stuttgart/Feldberg Der Frühling ist im Anmarsch: So schön wird das Wetter im Südwesten

Nach jeder Menge Regen in den letzten Wochen lässt sich nun endlich der Frühling im Südwesten blicken. Wie schön das Wetter in der Region in der kommenden Woche wird, erfahren Sie hier!

So wird das Wetter in der Region in den kommenden Tagen:

Es lockt frühlingshaftes Wetter mit reichlich Sonne im Südwesten: Während die Städter die milden Temperaturen in der Sonne genossen, hieß es für Wintersportler am Samstag auf dem Feldberg Ski und Rodel gut. Insgesamt waren 22 der 38 Lifte mit gutem Pistenzustand geöffnet, wie der Liftverbund Feldberg mitteilte. An der Bergstation des Feldbergs lagen demnach 43 Zentimeter Schnee.Am wärmsten wird es am Sonntag im Breisgau und in der Ortenau mit jeweils 16 Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Samstag sagte. Das Wetter soll von Sonntag bis Freitag schön bleiben. Ab und zu ziehen bis Mitte der Woche Wolken über das Land, trotzdem bleibt es trocken. Von Mittwoch an soll es keine Wolken mehr geben und noch sonniger werden.Die Temperaturen liegen in der ersten Wochenhälfte bei rund 14 Grad, in der zweiten Hälfte soll es um die 16 Grad geben. „Hier und da kann es morgens ein kleines Nebelfeld geben“, sagte der Meteorologe.Am Sonntag wechseln sich im Süden Baden-Württembergs Sonne und Wolken ab und die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 11 bis maximal 17 Grad. Nachts wird es dann jedoch noch einmal richtig frostig: Die Werte fallen auf 3 bis -3 Grad.In höheren Lagen wird es am Sonntag sonnig, nur gelegentlich ziehen einzelne Wolkenfelder auf. Dabei werden tagsüber Temperaturen von 6 bis 13 Grad erreicht, nachts kühlt es sich auf 4 bis -1 Grad ab.Der Montag beschert dem Süden Baden-Württembergs viel Sonne und vereinzelte Wolkenfelder. Die Höchstwerte betragen 10 bis 15 Grad, in der Nacht kühlt es sich auf 3 bis -2 Grad ab.Auf den Bergen erwärmt sich die Luft am Montag auf 5 bis maximal 13 Grad. Dazu gibt es eine Menge Sonnenschein und nur gelegentlich lockere Wolken.Wie bereits an den Tagen zuvor hält auch der Dienstag einen Mix aus Sonne und Wolken bereit. Die Temperaturen steigen auf milde 12 bis 16 Grad und es bleibt trocken. Nachts wird es allerdings wieder frostig bei 4 bis -1 Grad.In den Höhenlagen wechseln sich Sonne und Wolken ebenfalls ab und es wird 8 bis 14 Grad warm.Der Mittwoch wird im Südwesten besonders frühlingshaft - bei 13 bis 18 Grad wartet überwiegend Sonnenschein.Auch auf den Bergen sind am Mittwoch nur wenige Wolken am Himmel, so dass bei 9 bis 15 Grad verbreitet die Sonne scheint.(Quelle: wetter.net)