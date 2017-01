vor 7 Stunden Benjamin Brumm Exklusiv Stuttgart Dauerstreitthema Rundfunkbeitrag: Nicht nur die AfD geißelt die verpflichtende Haushaltsabgabe

Wer Vielfalt will, der soll dafür bezahlen. Aber auch nur der. Dieser Meinung ist Jörg Meuthen, Bundesvorsitzender der AfD. Seine Fraktion wünscht sich in Baden-Württemberg die Abschaffung des Rundfunkbeitrags. Kritik am bisherigen Modell kommt aber nicht nur von den Rechtspopulisten.