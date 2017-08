Berlin/Rastatt Das Tunneldebakel der Bahn bei Rastatt in Zahlen

Seit dem 12. August fahren auf der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden keine Züge mehr. Das Debakel und seine Folgen in Zahlen.

Die Deutsche Bahn hält trotz der langen Sperrung einer Nord-Süd-Hauptroute in Baden-Württemberg an ihrem Pünktlichkeitsziel für den Fernverkehr fest. Bei den ICE und Intercitys sollen demnach in diesem Jahr 81 Prozent der Züge pünktlich sein. „Die 81 Prozent stehen nicht in Frage“, sagte ein Konzernsprecher in Berlin auf Anfrage. Auch diese weiteren Zahlen sind interessant: