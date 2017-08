Wilflingen Das Jünger-Haus: Wallfahrt nach Wilflingen

Das Wohnhaus des Dichters Ernst Jünger ist gut besucht. Auf zwei Stockwerken wird die Lebensweise des umstrittenen Schriftstellers aufgeblättert. Eine riesige Käfersammlung gilt als Höhepunkt des Museums.

Fast ein halbes Jahrhundert lang lebte der Schriftsteller Ernst Jünger in einem ehemaligen Amtshaus des Freiherren von Stauffenberg. Nach seinem Tod mit 103 Jahren war schnell klar: Die geräumige Wohnung des ungewöhnlichen Mannes muss erhalten werden. Eine Stiftung wurde gegründet, in die sich die Sparkasse Biberach maßgeblich einbringt. Das massive Haus in Wilflingen wurde saniert, soweit nötig. Die Wohnung, die Aufstellung der Möbel und Bücher wurde nicht angerührt. Nun ist es Museum – und für den kleinen Ort im Kreis Biberach ein Magnet. Es gibt neben dem familiengeführten Wirtshaus „Löwen“ nicht viele Gründe, in Wilflingen zu halten. Das Jünger-Haus ist einer davon.

Vor allem Literaturfreunde aus dem Ausland suchen das Gebäude auf. In Frankreich und in Japan hat Jünger offenbar eine stabile Leserschaft. Dagegen stehen ihm viele deutsche Leser und das deutsche Feuilleton seit jeher kritisch gegenüber. Im eigenen Land galt der ehemalige Soldat des 1. Weltkriegs als suspekt, gar als Parteigänger Hitlers und seiner Bewegung. Zu eindeutig sei seine Verklärung des Krieges als „inneres Erlebnis“ des Mannes, heißt es.

Tausende von Briefen

Wer das massiv gebaute Haus besucht und durch die vollgepackten Räume schlendert, gewinnt einen anderen Eindruck. Auf zwei Stockwerken wird die Lebensweise dieses Mannes aufgeblättert. Hier lebte und schrieb er, hier diktierte er Tausende von Briefen und spießte seine Käfer auf, die er von Exkursionen aus der ganzen Welt mitbrachte. Auch von diesen kleinen Tieren kann man zwei Vitrinen voll sehen. Sie haben seinen Ruhm in der Fachwelt besiegelt; einige Käfer sind von anderen Forschern nach Jünger benannt.

Die alte Oberförsterei beherbergt eine Seltenheit: Wohnung und Umgebung sind seit dem Tod des Dichters fast unverändert. So kann man studieren, wie der Mann gelebt hat. Da seine Witwe Liselotte nach dem Tod ihres Mannes auszog, ist die Welt des Schriftstellers mit all ihren Kuriositäten wie unter einer schützenden Glasglocke erstarrt. Dazu gehört auch das Badezimmer mit den rosafarbenen Duschvorhängen. „Diese Farbe hat die Frau Jünger bestellt“, berichtet Führerin Marina Hägele. Die 70er-Jahre lassen grüßen. Alles wurde belassen, auch die große Badewanne, in der er sein tägliches Frühbad nahm. Das Wasser musste dabei kalt sein, es diente der Abhärtung des ehemaligen Frontsoldaten. Da kannte er nichts.

Im Dorf ist man stolz auf den Dichter, den es – mehr aus Zufall – hier auf die Schwäbische Alb verschlagen hatte. Der gebürtige Niedersachse fühlte sich wohl, er genoss die relative Fremdheit und den großen Garten hinter dem Haus, in dem er selbst Hand anlegte und Blumen umtopfte. Wenn die Schlachtplatte im „Löwen“ aufgetischt wurde, war Jünger gerne Gast.

Für ihn stand früh fest, dass er sich in Wilflingen begraben lässt. Bereits seine beiden Söhne, die vor ihm starben, sowie seine erste Frau hatten vor ihm ihre letzte Ruhe auf dem Dorffriedhof neben der Kirche gefunden. Nur eines unterscheidet die Gräber dieser „zugereisten“ Familie von den übrigen: Die Jüngers liegen unter flachen, hellen Platten ohne Grabkreuz. Zum 100. Geburtstag war der Freigeist Jünger noch zur katholischen Kirche übergetreten. „Er wollte so beerdigt werden wie alle im Dorf“, berichtet Marina Hägele.

Zur Person

Ernst Jünger (1895 bis 1998) zählt zu den umstrittensten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Der Frontkämpfer des 1. Weltkriegs wurde mit seinem Erlebnisbuch „In Stahlgewittern“ schnell berühmt. In der Weimarer Zeit bekämpfte er die Republik und den Parlamentarismus, ohne sich nach 1933 den Nazis anzuschließen. Sein Roman „Auf den Marmorklippen“ (1939) zeigt eine kritische Haltung zur NS-Diktatur. 1951 bezog er das Haus in Wilflingen und lebte dort 47 Jahre lang. Nach 1945 wurde er von vielen Intellektuellen gemieden. Ab den 80er-Jahren erlebte er wachsenden späten Ruhm. Helmut Kohl und François Mitterrand besuchten ihn unter anderem in Wilflingen. (Bild: imago)