Das Internat Schloss Salem schließt seinen Standort Burg Hohenfels

Zum neuen Schuljahr werden auch die Fünft- und Siebtklässler am Hauptstandort des Internats in Salem zusammengeführt. Die Schule Schloss Salem reagiert mit der Schließung auch auf den Rückgang der Schülerzahlen an dem Internat.

Salem – Die Entscheidung hatte in der Vergangenheit für viel Unmut gesorgt: Die Schule Schloss Salem am Bodensee schließt zum kommenden Schuljahr ihren Standort Burg Hohenfels. Die Unterstufe werde im Schloss integriert, sagte Schulleiter Bernd Westermeyer. Bislang waren die Fünft- bis Siebtklässler auf der Burg Hohenfels im Kreis Konstanz untergebracht – diese werde anschließend vom Trägerverein der Schule Schloss Salem entweder verkauft oder vermietet.

„Vermietung hieße natürlich auch: Der Bauunterhalt läge bei der Schule“, sagte Westermeyer. „Ich denke, das ist keine attraktive Variante, zumal ein neuer Nutzer gerne auch Dinge verändert und dann müsste er beständig beim Eigentümer anfragen, ob er das machen kann.“ Experten verträten die Immobilie bereits am Markt, es gebe eine Reihe von Interessenten.

Am Standort in Salem hätten bereits in den vergangenen Sommerferien die ersten Bauarbeiten begonnen, sagte Westermeyer. Bis zum kommenden Schuljahr werde dann die Unterstufe im Schloss Salem einziehen. Auch die Prüfungen der beteiligten Behörden sei inzwischen abgeschlossen. „Das war sehr zeitaufwendig“, sagte Westermeyer. „Andererseits war es aber auch eindrucksvoll, da man gespiegelt bekam, an was für einem besonderen Ort wir hier sind. Das Schloss ist ein ungewöhnlich hochwertiges Baudenkmal, das ist an dieser Stelle noch einmal deutlich geworden.“

Die Gegner der Hohenfels-Schließung sorgen sich unter anderem darum, dass man die Unterstufe nicht so einfach auf den Standort Salem transferieren könne. „Es gibt drei äußere Bedingungen für das Gelingen der Salemer Unterstufe am Standort Hohenfels: überschaubare Größe, abgeschiedene Lage und kindgerechtes Gesamtensemble“, heißt es in einer Broschüre der Initiative Pro Hohenfels: „Diese drei Bedingungen sind notwendige Voraussetzungen dafür, dass in diesem"geschützten Raum" eine – in der deutschen Internatslandschaft einmalige – altersgerechte Internatskultur entstanden ist. Diese Voraussetzungen sind am Standort Salem nicht gegeben und lassen sich dort auch nicht herstellen.“

Allerdings sei es inzwischen Fakt, dass der Umzug von Hohenfels beschlossene Sache sei, sagte ein Sprecher der Initiative. „Macht "Pro Hohenfels" weiter Druck, ist das in der Tat für die Schule schädlich zu diesem Zeitpunkt." Auch Westermeyer betonte, die Kritiker hätten eingesehen, dass die Entscheidung gefallen ist. Inzwischen sei man ganz konstruktiv im Gespräch.

„Die Kritik derer, die aus der Schule selbst kam, sowie aus Teilen der Altschülerschaft war sehr stark“, sagte Schulleiter Westermeyer im Interview. „Das finde ich auch völlig natürlich, da gab es ein ganz tief empfundenes Verlustgefühl", führt er an. "Die Menschen waren hochgradig emotionalisiert, zum Teil bis an die Grenze der Aggressivität, weil sie Angst hatten, man nehme ihnen diesen für ihr Leben besonders bedeutsamen Ort.“

Das Internat

Reichskanzler Prinz Max von Baden und der Pädagoge Kurt Hahn gründeten als Antwort auf den Ersten Weltkrieg Schulen, die sich die Erziehung zu Verantwortung und Persönlichkeitsbildung zum Ziel setzten – so auch in Salem 1920. Schloss Salem entwickelte sich zu einer der bedeutendsten Internatsschulen Deutschlands. Prinz Philip (Ehemann von Elisabeth II.), Elisabeth Noelle Neumann (Gründerin des Instituts für Demoskopie Allensbach) und Schriftsteller Golo Mann gingen hier zur Schule. Es gibt an der Schule insgesamt 650 Internatsplätze. 95 Prozent der Schüler sind intern. Die Schulkosten belaufen sich auf rund 36 000 Euro pro Jahr. (sk)