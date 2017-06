Stuttgart Das Anti-Terror-Gesetz kommt

Die Landesregierung einigt sich auf ein Sicherheitspaket. Anschlagspläne sollen damit früh erkannt werden.

Das Sicherheitspaket von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) wird zunächst in einer etwas abgespeckten Version umgesetzt. Mit neuen Gesetzesmaßnahmen will die grün-schwarze Landesregierung auf die gestiegene Terror-Gefahr reagieren. Gestern stimmte die Landtagsfraktion der Grünen für eine Reihe von Gesetzesverschärfungen. Die Nutzung der Vorratsdatenspeicherung und die Online-Durchsuchungen lehnt sie jedoch weiter ab. Voraussetzung für die Umsetzung der intelligenten Videoüberwachung sei, dass biometrische Merkmale nicht identifiziert werden können. An den kritischen Punkten Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung hält die CDU zwar fest. Sie will aber trotz Zugeständnissen an den Koalitionspartner das Sicherheitspaket mittragen. Dies beschloss die CDU-Landtagsfraktion.

Zu den grün-schwarzen Gesetzesverschärfungen zählen die präventive Telefonüberwachung und das Abfangen von Kurznachrichten von Anbietern wie WhatsApp, die präventive elektronische Fußfessel für Gefährder, die einen Anschlag verüben könnten, und ein Pilotprojekt der intelligenten Videoüberwachung, das möglicherweise in Mannheim realisiert werden soll. Hierbei soll ein System automatisch alarmieren, wenn beim Filmen bei einer Person Verhaltensauffälligkeiten festgestellt werden. Zudem sollen Spezialeinheiten der Polizei künftig mit Sprengmitteln ausgestattet werden. Das grün-schwarze Kabinett will sich noch vor der Sommerpause mit den Gesetzesverschärfungen befassen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stärkte der Grünen-Landtagsfraktion bei der Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung den Rücken. „Es ist eine vertretbare Haltung, in so einer wichtigen Frage die Entscheidung des höchsten Gerichtes abzuwarten“, sagte der Regierungschef in Stuttgart. Das Bundesverfassungsgericht prüft noch die Rechtmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung. Hier geht es darum, festzustellen, wer wann und mit wem kommuniziert hat. Heikel dabei ist, dass auch die Bundestagsfraktion der Grünen bei der Klage mitwirkte, die noch anhängig ist.

„Wir wollen kein massenhaftes Ausspähen von Daten. Es muss immer anlassbezogen, immer wirksam sein“, sagte Andreas Schwarz, Landtagsfraktionschef der Grünen. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Ulrich Sckerl, betonte, die beiden Koalitionspartner seien sich einig darin, dass die Auseinandersetzung über die Sicherheitsgesetze aus dem Bundestagswahlkampf herausgehalten werden soll. Am Ende hat die Fraktion der Grünen bei drei Enthaltungen und drei Gegenstimmen für das Sicherheitspaket votiert.

In CDU-Kreisen hieß es gestern, man müsse für den Koalitionspartner Verständnis haben. Schließlich würden die Grünen in Baden-Württemberg für ihre Verhältnisse sehr weitgehende Gesetzesverschärfungen mittragen. Bei seinem offiziellen Statement gab sich CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart zuversichtlich. „Wir wollen uns mit den Grünen verständigen und die Punkte, die gemeinsam möglich sind, auf den Weg bringen“, sagte Reinhart. Er gestand ein, dass es bei der Vorratsdatenspeicherung und bei Online-Durchsuchungen weiter einen Dissens gebe. Die CDU stehe zu dem ursprünglichen Sicherheitspaket, zu dem diese beiden Punkte auch zählen würden.

Vor der Einigung lag ein zähes Ringen der beiden Koalitionspartner. Bereits Anfang 2017 legte Kretschmann unter dem Eindruck des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt die Messlatte hoch: „Wir werden bei den Gefährdern bis an die Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen gehen, wenn das erforderlich ist“, sagte er.

Was bringt das geplante Sicherheitspaket?