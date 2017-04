Baden-Württemberg Da ist was schiefgelaufen: Winfried Kretschmann über Integration, Koalition und Wahlkampf

Ministerpräsident Winfried Kretschmann spricht im Interview über Versäumnisse bei der Integration, die grün-schwarze Koalition und die Wahlkampf-Taktik der Grünen.

Herr Ministerpräsident, vor einem Jahr steuerten die Koalitionsverhandlungen mit der CDU auf den Höhepunkt zu. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz heute aus?

Dafür, dass wir uns nicht gesucht haben, sondern uns finden mussten, hat es sich gut entwickelt. Das Klima verbessert sich beim Regieren. Wir erreichen eigentlich immer Kompromisse, selbst in schwierigen Fragen wie dem Luftreinhalteplan für Stuttgart. Wir packen auch konträre Themen an, wie z.B. die Qualitätsprobleme in den Schulen.

Teile Ihrer eigenen Partei klagen, es gebe zu wenig Grün bei Grün-Schwarz.

Das sehe ich nicht so. Der Eindruck entsteht, weil durch die Terroranschläge das Thema Sicherheit in den Vordergrund gerückt ist und das klassisch eher der CDU zugerechnet wird. Aber das ist nur gefühlt und nicht tatsächlich. Umgekehrt ist es auch so, dass sich die Regierung geschlossen für die Blaue Plakette einsetzt.

Im anstehenden Bundestagswahlkampf geht es um Profilierung. Fehlt den Grünen ein zugkräftiges Thema?

Keineswegs, denn wir haben ein zugkräftiges Thema. Der Klimawandel ist ja keine grüne Spielwiese, sondern die Frage, die dieses Jahrhundert bestimmen wird. Wir haben das Thema nur zu wenig in den Vordergrund gerückt. Das haben wir selbst verschuldet. Wenn man sich in diesen Zeiten über das Thema Vermögenssteuer streitet, muss man sich nicht wundern, dass das das eigene Erscheinungsbild prägt und die eigenen Kernthemen verdrängt. Es besteht doch keine Aussicht, dass das jemand mit uns macht, selbst die SPD ist davon abgerückt. Über das Verkehrsthema kommen wir jetzt wieder rein in unsere Themen.

Kommen wir zurück zur inneren Sicherheit. Die Expertenkommission von Innenminister Thomas Strobl fordert noch einmal mehr Polizisten. Ist das drin?

Zunächst geht es mal um die Korrektur der Polizeireform. Was darüber hinaus möglich ist, müssen wir eruieren. Obwohl das nicht ihr Auftrag war, hat die Kommission festgestellt, dass die Polizeidichte zu gering ist. Aber die wird ja durch die schon beschlossenen 1500 neuen Stellen besser. Ob wir dann noch mehr einstellen, müssen wir sorgfältig besprechen. Wir sind eines der sichersten Länder der Welt. Aber richtig ist auch, dass die Polizei einen gewaltigen Berg von Überstunden vor sich herschiebt. Trotzdem müssen wir auf die Kosten achten.

Die Integration der Flüchtlinge kommt langsamer voran als gedacht. Wo sehen Sie Raum für Verbesserungen?

Wir haben erst vor Kurzem den Integrationspakt mit den Kommunen verhandelt und gemeinsam beschlossen. Der Kern sind die 1000 Integrationsmanager, die sich vor Ort in den Städten und Gemeinden um die Flüchtlinge kümmern. Wir geben da über 300 Millionen aus. Wie wichtig das ist, zeigen die Diskussionen unter den Türkischstämmigen in Deutschland über das Referendum von Staatspräsident Erdogan. Selbst ein Teil von ihnen, der hier schon lange lebt, ist noch nicht richtig angekommen.

Ist da nicht grundsätzlich was schiefgelaufen, wenn Türken die Freiheit hier nutzen und trotzdem in der alten Heimat für ein autokratisches System werben?

Absolut. Da ist was schiefgelaufen. Bis zu einem bestimmten Grad sind die Menschen ganz gut integriert. Aber das reicht nicht. Wir müssen uns selbstkritisch fragen, warum wir unter Polizisten und Lehrern so wenig Migranten haben. Da existieren unsichtbare Schwellen. Das gilt auch bei der Integration in unsere freiheitliche Rechtsordnung. Bei diesem Grundkonsens kann niemand Rabatte erwarten. Wir müssen in Zukunft darauf achten, dass die Menschen auch in unserer freiheitlichen-demokratischen Grundordnung integriert sind. Gleichzeitig dürfen sie natürlich ihre Religion behalten und ihre Sprache pflegen.

Umgekehrt haben viele Deutsche den Eindruck, dass die Zuwanderer hier nicht angekommen sind. Ist da ein Spalt entstanden?

Unsere frühere Integrationsministerin Bilkay Öney hat die Migranten immer aufgefordert, sich nicht in die Opferhaltung zu begeben. Wer sich anstrengt, kann es hier zu was bringen. Wichtig ist, dass wir fördern und fordern. Es gibt Chancen hier, aber die Migranten müssen sich auch anstrengen. Umgekehrt ist es auch anstrengend für die Gesellschaft, die aufnimmt. Und wir dürfen nicht vergessen, bei der Anerkennung unserer Rechtsordnung geht es nicht nur um Zuwanderer: Der AfD-Politiker Höcke ist auch nicht in unser demokratisches System integriert. Am Rechtspopulismus in aller Welt merken wir, dass Integration niemals für alle Zeit geschafft ist. Das ist eine Daueraufgabe. Wir müssen immer wieder neu lernen, uns mit einer Verfassungsordnung zu identifizieren. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich wieder mal für den liberalen Verfassungsstaat kämpfen muss.

Haben die Grünen die Augen zu lange vor den Risiken der Zuwanderung verschlossen?

Wir haben vielleicht zu sehr den Eindruck erweckt, dass die multikulturelle Gesellschaft ein Selbstläufer ist. Das haben wir korrigiert. Man muss nicht nur fördern, sondern auch fordern, und das haben wir zu wenig im Auge gehabt. Unser Vorsitzender Cem Özdemir macht hier jetzt klare Ansagen. Als Türkischstämmiger hat er hier eine besonders hohe Glaubwürdigkeit. Insoweit haben wir die Kurve gekriegt.

Zentrales Zukunftsthema ist der Strukturwandel der Autoindustrie. Ist es grüne Politik, einer Branche nach eigenen Fehlern aus der Patsche zu helfen?

Ich helfe gerade, weil die Unternehmen schwere Fehler gemacht haben, die aber das Ansehen der ganzen deutschen Industrie betreffen. Es ist ein großer Kollateralschaden, wie hier das Vertrauen in das „Made in Germany“ beschädigt wurde. Politik ist keine pädagogische Veranstaltung, deshalb kümmere ich mich aus sehr rationalen Gründen darum. Die Automobilindustrie hat daraus gelernt und stellt sich derzeit neu auf. Weil der Umstieg auf Elektromobilität Arbeitsplätze betrifft, müssen wir den Wandel so gestalten, dass die Branche wettbewerbsfähig bleibt. Mit dem Automobilgipfel soll ein Prozess beginnen, der die Transformation zügig macht, aber ohne soziale Verwerfungen. Dazu kommt, dass es nicht nur um E-Mobilität, sondern auch um autonomes Fahren und die Vernetzung der Verkehrsträger geht. Das Automobil wird ja gewissermaßen noch einmal neu erfunden.

Hat die Bundesregierung diese Herausforderung wahrgenommen?

Die Bundesregierung ist ihrer Verantwortung hier nicht gerecht geworden. Sie hat sich vier Jahre lang mit der höchst fragwürdigen Ausländermaut beschäftigt und sich dadurch viel zu wenig um die tragenden Fragen der Mobilität gekümmert. Wir müssen uns jetzt den entscheidenden Dingen zuwenden.