Baden-Württemberg Cem Özdemir findet klare Worte: "Ich brenne auf den Wahlkampf"

Für Grünen-Chef Özdemir ist die SPD der Wunschpartner. Zu den Umtrieben von Ditib findet er klare Worte. Zudem im Video aus VS-Villingen: Was Cem Özdemir speziell zu seinem Schwabentum, Trump und Cannabis sagt.

Wer bereitet Ihnen mehr Sorgen: Präsident Trump oder Präsident Erdogan?

Die Wirkung der Politik von Donald Trump ist natürlich dramatischer und nachhaltiger. Wir haben schon mit George Bush acht Jahre im Klimaschutz verloren. Wenn man Trump mit Bush vergleicht, sieht man, es geht auch immer noch schlimmer – das ist nicht witzig gemeint! Die Wahl in den USA entscheidet auch über den Lauf der Dinge im Rest der Welt.

Der lange Arm der türkischen Regierung reicht bis Deutschland. Müssen wir das akzeptieren?

Was dort passiert, entspringt einer gefährlichen Mischung: Ein Minderwertigkeitskomplex paart sich mit Größenwahnsinn, begleitet von Verschwörungstheorien. Diese explosive Mischung benötigt Erdogan, um von den Problemen des Landes abzulenken wie der schwächelnden Wirtschaft. Deshalb auch die Jagd auf angebliche oder tatsächliche Gegner im In- und Ausland. Auch die außenpolitischen Abenteuer der Türkei kann man so erklären, etwa wenn sie sich mit Griechenland um unbewohnte Inseln streitet. Völlig abseitig wird es, wenn Erdogan behauptet, dass Deutschland hinter dem Terror in der Türkei steht. Das wirkt sich direkt auf viele Landsleute aus, die hier wohnen und türkisches Fernsehen schauen. Irgendwann glauben viele das dann auch.

Da sind wir beim Moscheen-Verband Ditib. Kommt er als ernsthafter Verhandlungspartner noch infrage?

Ich warne schon seit Langem vor dem langen Arm Erdogans, denn nichts anderes ist Ditib. Wir müssen es noch klarer sagen: Wir wollen weder Fundamentalismus noch Ultra-Nationalismus. Das betrifft auch Ditib. Wenn sie weiter im Spiel bleiben wollen, müssen sie sich von Ankara abnabeln. Wir müssen deutlich machen: Es kann keine parallelen Gesellschaften bei uns geben. -Übrigens auch nicht mit Putin-Anhängern.

Sie laufen sich für den Wahlkampf warm. Eine aktuelle Umfrage sieht die Grünen bei sieben Prozent. Wie erklären Sie sich diesen schwachen Wert?

Besser jetzt ein Umfragetief und sich bis zur Wahl am 24. September deutlich verbessern. Verlassen Sie sich drauf: Ich brenne auf den Wahlkampf. Wir haben noch einiges im Köcher. Es ist nirgends geschrieben, dass Angela Merkel nach 2017 im Amt bleibt. CDU/CSU und SPD haben wenig zu bieten, sie sind Kohle-Parteien und in der Elektromobilität im Tiefschlafmodus. Sie kümmert es auch nicht, wie man gesunde Lebensmittel auf den Teller bekommt ohne Nitrat im Trinkwasser und Hormonen im Fleisch.

Heißt das, dass Sie die CDU als möglichen Partner nach der Wahl ausschließen?

Wir wollen als Grüne stark werden. Wir werden uns nicht sklavisch an eine Partei ketten, auch wenn klar ist: Mit der SPD haben wir die größte gemeinsame Schnittmenge.

Und die Linkspartei? Es gibt ja auch das Szenario Rot-Rot-Grün?

Da wird es mit der Außenpolitik schwierig. Wir sind nicht die Partei, die die Nato zerschlagen will. Außerdem bekennen wir uns zur deutschen Verantwortung in Europa, da können wir uns nicht zurückziehen. Es kommt eben darauf an, ob sich der Kurs von Bodo Ramelow durchsetzt, mit dem wir etwas anfangen könnten, oder der von Wagenknecht/Lafontaine.

Die Grünen haben lange Zeit gegen den Freihandel demonstriert. Jetzt stellt sich auch der neue US-Präsident gegen Freihandel – und wird im weitläufigen Sinne zum Gesinnungsfreund der Grünen. Wie gehen Sie damit um?

Ich brauchte keinen Donald Trump, um zu wissen, dass Freihandel etwas Gutes für die Welt ist, wenn er fair gestaltet wird. Das führt dazu, dass der Wohlstand bei uns und anderswo steigt. Es ist aber auch wichtig, dass alle an diesem Wohlstand teilhaben können.

Winfried Kretschmann nennt den Freihandel „Geschäftsgrundlage für Baden-Württemberg“.

Das gilt für Deutschland insgesamt. Doch nicht nur wir sind auf Exporte angewiesen, sondern auch andere Nationen. Deshalb schauen wir uns genau an, was in Handelsverträge wie CETA hineingeschrieben wird. Das CETA-Abkommen, wie es im Moment vorliegt, ist für uns nicht zustimmungsfähig. Die EU-Kommission hätte ein gutes Abkommen hinbekommen können, ohne etwa die Daseinsvorsorge anzutasten oder ungerechtfertigte Konzernprivilegien wie die Investor-Staat-Schiedsgerichte. Wer mit Kanada kein gutes Abkommen hinbekommt, der kann oder will nicht verhandeln. Langer Rede kurzer Sinn: Wir wollen einen Vertrag, aber er muss gut und fair sein.

Und TTIP? Würden Sie in neue Verhandlungen einsteigen?

TTIP ist tot. Mit diesem Präsidenten darüber zu reden, ist vergossene Milch und ergibt keinen Sinn. Wir sollten unsere Beziehungen zu Kanada verbessern und wir sollten sie zu Asien intensivieren. Das gilt besonders für den Klimaschutz. Dafür würde ich auch ausdrücklich China miteinbeziehen, damit China den Ausfall der USA nicht als Entschuldigung benutzt, um weniger selber zu tun.

Und die Hausaufgaben in Europa?

Niemand wird uns die Arbeit abnehmen, wir müssen das schon selbst erledigen. Europa ist ein Wunderwerk. Die europäische Union wollen wir wieder auf Vordermann bringen, damit sie attraktiv ist. Das ist die große Herausforderung der deutschen Außenpolitik, Europa wieder stark und verhandlungsfähig zu machen.

Von Kanada zu Cannabis: Sie stehen für die Freigabe von Cannabis.

Ich persönlich bin bekennender Nichtraucher. Das Verbot von Cannabis für Erwachsene halte ich aber für absurd. Wir zählen jährlich Tausende von Toten durch Alkohol oder Gewaltdelikte und tun so, als ob dies völlig normal sei. Gleichzeitig kriminalisieren wir Menschen, die Cannabis zu sich nehmen. Das hat mit meinem Verständnis einer freien Gesellschaft nichts zu tun. Bizarr wird das im medizinischen Bereich: Bis vor Kurzem verweigerte man schwer Krebskranken Cannabis, obwohl es ihre Schmerzen lindert. Das ist doch wie eine unterlassene Hilfeleistung. Dafür erhielten sie Medikamente, die sie schwer abhängig machten.

Inzwischen ist Cannabis für medizinische Zwecke zugelassen.

Das ist noch nicht der letzte Schritt. Wir werden in absehbarer Zeit eine Legalisierung erleben, da bin ich mir sicher. Das geschieht über ein Cannabiskontrollgesetz, wie wir es im Bundestag vorgeschlagen haben. Cannabisprodukte würden Volljährige dann in lizenzierten Geschäften erwerben.

Und der Jugendschutz? Die Legalisierung muss Jugendlichen doch als Fahrschein für ganz andere Trips erscheinen. Wie können Eltern dann noch gegen Drogen argumentieren?

Gerade der Jugendschutz wird in unserem Vorschlag großgeschrieben. Außerdem: Jene Länder, die Cannabis freigeben, zeigen, dass der Konsum nicht hochgeht. Prohibitionspolitik ist zum Scheitern verurteilt. Geben wir den Menschen die Kompetenz zurück.

Zur Person

Cem Özdemir, 51, ist seit 2008 Bundesvorsitzender der Grünen. Seine Eltern wanderten Anfang der 60er-Jahre aus der Türkei ein, Cem wurde in Urach geboren. Mit 16 Jahren trat er den Grünen bei, 1994 wurde er erster grüner Abgeordneter im Bundestag mit türkischen Wurzeln. Özdemir nennt sich selbst anatolischer Schwabe. Er bekennt sich zu seinen Wurzeln, sieht seine politische Heimat aber im Grundgesetz und bei den Grünen. Seit einigen Wochen bildet er mit Karin Göring-Eckhardt zusammen das Spitzen-Duo für die Bundestagswahl. (uli)