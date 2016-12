Stuttgart CDU-Kultusministerin fegt durch Bildungslandschaft

Mit eisernem Besen fegt die CDU-Kultusministerin durch die Bildungslandschaft. Viele Akteure sind darüber irritiert und verärgert

Susanne Eisenmann eilt der Ruf voraus, ausgesprochen pragmatisch an Problemstellungen zu gehen. Beherzt packt sie derzeit aber besonders jene Felder der Bildungspolitik an, die als christdemokratische Leib- und Magenthemen gelten. Vor wenigen Wochen attestierte die IQB-Studie den baden-württembergischen Neuntklässlern unterdurchschnittliche Leistungen. „Die Studie hat uns kalt erwischt“, hieß es selbstkritisch aus der Regierungszentrale. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte an, vor Weihnachten Experten zu einem Kamingespräch in die Regierungszentrale zu bitten. Die Einladungen waren noch nicht raus, da lud die CDU-Fraktion ihrerseits Fachleute ein. Getrennte Anhörungen von Grünen und Christdemokraten konnte Kretschmann mit aller Macht gerade noch verhindern. Das Signal einer in bildungspolitischen Fragen getrennt marschierenden Koalition wäre verheerend. Doch Kretschmann hat Mühe, beim bedeutsamen Thema Bildung die Zügel in der Hand zu behalten.

Eisenmann schafft Fakten, bevor sich die Grünen sortiert haben. Aktuell preschte sie mit einer Dienstanweisung zur Rechtschreibung vor: Die Methode „Lesen durch Schreiben“ soll „Schreiben nach Gehör“ ersetzen. Der Vorstoß verprellte nicht nur Grundschullehrer, die mangelnde Wertschätzung beklagen, er entzweite die Schullandschaft insgesamt. Während der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Eisenmanns Direktive an die Schulen unterstützt, warnt der Verein für Gemeinschaftsschulen vor „stammtischgerechtem Bildungsaktionismus“.

Die Ministerin wolle eher Tatkraft demonstrieren als ernsthafte Lösungen anstreben, so der Vorsitzende Matthias Wagner-Uhl. Auch GEW-Chefin Doro Moritz kritisiert: Eisenmann ignoriere nicht nur den Bildungsplan und den Forschungsstand, sondern auch Beschlüsse der Kultusministerkonferenz, der sie derzeit vorsteht. „Die Ministerin versucht mit dem Rückfall in alte Rezepte, die sie mit Härte durchsetzt, die Schulen besser zu machen – das ist pädagogisch unsinnig und zutiefst verstörend.“

Angesichts des Gebarens der CDU-Kultusministerin wirkten die Grünen zunehmend hilflos, beobachtet SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Als Eisenmanns Vorgänger reagiert er besonders empfindlich auf Versuche, die grün-rote Reform-Agenda zurückzudrehen. Als bekannt wurde, dass die abgeschaffte Grundschulempfehlung doch wieder vorgelegt werden muss, kommentierte er: „Ministerin Eisenmann zeigt ihr wahres Gesicht. Die CDU will wieder sortieren und missachtet damit die Elternrechte.“ Der Landeselternbeirat kritisiert ebenfalls den „Schlag ins Gesicht der Eltern“.

Grünen-Chef Oliver Hildenbrand warnte seine Partei schon vor Monaten vor bildungspolitischer Rückabwicklung. Die Indizien häufen sich, dass die CDU-Ministerin „CDU pur“ anstrebt. Bekommt sie keine Ressourcen, droht sie unverhohlen mit Umsetzungsboykott. Eisenmann setzte sich durch mit getrennten Hauptschul- und Realschulzügen an Realschulen. Aus Sicht von Stoch atmet dies „den überholten Geist des dreigliedrigen Schulwesens“. Beim Ganztagsgipfel kam Eisenmann gut an mit ihrer Art. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sorgt sie, wie aus verschiedenen Gremien zu hören ist, dagegen regelmäßig für Irritationen.

Im Landesschulbeirat schüttelt man den Kopf über ihre diskreditierende Aussage, Lehrer, die man heute einstelle, hätte man früher kaum zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Bei Schulbesuchen werden ihre flapsigen Äußerungen von den Pädagogen wechselweise als mangelnde Wertschätzung oder unzureichende Kenntnistiefe interpretiert. So soll Eisenmann bei einer Veranstaltung auf die Frage einer Gymnasiallehrerin, wie man mit anders lautenden Grundschulempfehlungen umgehe, etwas schnoddrig geantwortet haben, die könne man wegschicken.

Gleichwohl verfestigt sich das Bild: Schulpolitisch kehrt die neue Kultusministerin mit eisernem CDU-Besen auch in jenen Ecken, die dem grünen Koalitionspartner in der vorigen Koalition noch heilig waren. Auf Gegenwehr der Grünen stößt die selbst ernannte „Frau der klaren Worte“ selten. Stoch kann nur noch spotten: „Das also meint die Landesregierung, wenn sie von reibungsloser Zusammenarbeit spricht?“

Zur Person

Susanne Eisenmann (52) ist seit Mai 2016 Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg. Nach Studium und Promotion (Germanistik, Politik) arbeitete die gebürtige Stuttgarterin als persönliche Referentin für Günther Oettinger, damals CDU-Fraktionschef im Landtag. Bald wurde sie selbst politisch aktiv, saß im Gemeinderat der Stadt Stuttgart, bald als Fraktionschefin, und war ab 2005 elf Jahre Bürgermeisterin für Schule, Sport und Kultur. Sie gilt als streitbar und unkonventionell. Nicht nur in Sachen Gemeinschaftsschule lag sie quer zur eigenen Partei, der CDU. Susanne Eisenmann ist verheiratet mit dem Chef der BW-Stiftung und früheren Regierungssprecher Christoph Dahl. (gar)