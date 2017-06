Berlin Bundesrechnungshof: Fiskus entgehen Millionen durch Missbrauch bei Rückerstattung von Mehrwertsteuer

Durch Menschen, die in Deutschland leben, und sich von Freunden mit Wohnsitz in der Schweiz die Mehrwertsteuer von Wareneinkäufen zurückerstatten lassen, entgehen dem deutschen Fiskus Steuereinnahmen in Millionenhöhe. Der Bundesrechnungshof beklagt diesen Missbrauch. Außerdem fordern die Prüfer, wie jüngst auch der Haushaltsausschuss des Bundestages, die Einführung einer Bagatellgrenze.

Für Schweizer lohnt sich der Einkauf in Deutschland gleich doppelt – die Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs sind deutlich billiger als zu Hause. Und sie müssen keine Mehrwertsteuer bezahlen, sondern bekommen diese zurückerstattet.

Das aber macht nicht nur dem deutschen Zoll viel Arbeit, sondern lockt zunehmend auch Betrüger an. Nach einem Bericht des Bundesrechnungshofes für den Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags, der unserer Zeitung vorliegt, sind dem Missbrauch bei der Rückerstattung der Mehrwertsteuer Tür und Tor geöffnet, wodurch dem Fiskus Steuereinnahmen in Millionenhöhe entgehen. Die genaue Schadenshöhe kann das Finanzministerium allerdings nicht beziffern. Die Lage sei prekär und nicht länger hinnehmbar, so der Rechnungshof, es bestehe akuter Handlungsbedarf. Die Kritik fügt sich ein in andere Berichte über den Mehrwertsteuerbetrug durch sogenannte Karussell-Geschäfte innerhalb der EU, durch die Deutschland nach Schätzungen ein Schaden von etwa 23 Milliarden Euro pro Jahr entsteht.

Betrug bei der Rückerstattung der Mehrwertsteuer

Wie die Rechnungsprüfer auflisten, nehmen beispielsweise Deutsche die Hilfe von Freunden, Bekannten oder Strohmännern in der Schweiz in Anspruch, um sich die Mehrwertsteuer erstatten zu lassen. Ihr Einkauf ist somit steuerfrei. Oder Schweizer sammeln in deutschen Supermärkten die Kassenbons von deutschen Kunden ein und lassen sich diese in Stoßzeiten von der Zollverwaltung abstempeln. „Ein Risiko, dabei entdeckt zu werden, besteht dabei faktisch nicht, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Zollverwaltung beim Grenzübertritt kontrolliert, ob die Waren mitgeführt werden, ist sehr gering“, heißt es.

Und selbst im Falle einer Enttarnung hat der Betroffene nichts zu befürchten, da in Deutschland eine entsprechende straf- oder ordnungsrechtliche Normierung fehlt.

Von 2013 bis 2015 stieg nach Angaben des Rechnungshofes die Zahl der durch den Zoll abgestempelten Ausfuhrkassenzettel (AKZ) von 17 auf 21,9 Millionen an, davon allein 15 Millionen an der Grenze zur Schweiz. In Stoßzeiten werden am Zollamt Konstanz-Autobahn „im Sekundentakt“ bis zu 1000 Zettel pro Stunde abgefertigt, in Weil am Rhein-Friedlingen bis zu 800. Und selbst das führe zu langen Rückstaus. „Die erforderlichen Kontrollen der Waren sind bei der Vielzahl der abzufertigenden AKZ nicht möglich“, moniert der Rechnungshof. Bundesweit seien etwa 160 Zollbeschäftigte dauerhaft ausschließlich mit dem Stempeln der AKZ ausgelastet, etwa 100 Zöllnerinnen und Zöllner werden nur mit dieser Aufgabe an der Schweizer Grenze eingesetzt. Im Jahr 2015 fielen dafür etwa 6,2 Millionen Euro Personalausgaben an. Um die Kontrollquote zu steigern, müssten nach Schätzungen des Rechnungshofes nicht nur 400 bis 500 Mitarbeiter neu eingestellt werden, sondern auch die baulichen Voraussetzungen an den Zollämtern geschaffen werden.

Um das Verfahren effektiver zu gestalten, schlägt der Rechnungshof die Einführung eines elektronischen Selbstabfertigungssystems vor, bei dem sich Privatkunden aus der Schweiz bei der deutschen Zollverwaltung registrieren lassen. Laut Bundesfinanzministerium ist die Einführung eines solchen Systems aber nicht vor dem Jahr 2020 zu erwarten. Zudem soll der Bund nach dem Willen der Rechnungsprüfer eine Wertgrenze einführen, wie dies auch Frankreich, Italien und Österreich gemacht haben. So soll die Mehrwertsteuer erst ab einem Einkauf von 175 Euro erstattet werden. Damit würde der Zoll deutlich entlastet. Gleichzeitig würden die Steuereinnahmen steigen. Auch der Haushaltsausschuss des Bundestages forderte jüngst die Einführung einer Bagatellgrenze. Gleichwohl lehnt Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Einführung einer Wertgrenze ab, da dies möglicherweise dem Einzelhandel im grenznahen Gebiet schaden und zu einem deutlichen Rückgang der Einkäufe führen könnte.

Im Nachbarland kursieren unterdessen diverse Vorschläge, wie man zumindest einen Teil der Steuereinnahmen und Umsätze im eigenen Land halten kann. Der aktuellste Vorschlag besagt, dass die Steuer-Rückerstattung nicht mehr an den Schweizer Kunden, sondern an den Staat gehen soll. Zudem liegt derzeit ein Antrag, die Freigrenze von 300 Franken auf 50 Franken zu senken, bei der Schweizer Wirtschaftskommission zur Prüfung. Ein weiterer Vorschlag fordert, dass das Einkaufen in der Schweiz günstiger wird. Die Stiftung für Konsumentenschutz hat hierfür eine Fair-Preis-Initiative gestartet. Die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, zu der Migros, Coop und Manor gehören, hat empfohlen, dass Einkaufstouristen, die sich die Mehrwertsteuer erstatten lassen, diese in der Schweiz nachzahlen müssen.