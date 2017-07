vor 18 Minuten dpa Schorndorf Bürgermeister: Gewaltausbruch von Schorndorf nun gründlich aufarbeiten

Der Oberbürgermeister von Schorndorf, Matthias Klopfer (SPD), will nach dem Gewaltausbruch rund um das Volksfest am Wochenende den Vorfall genau aufarbeiten lassen.