Stuttgart Bis zu 31 Grad: Sonne pur am Wochenende im Südwesten

Das Wochenende im Südwesten verspricht bestes Grill- und Badewetter: „Uns erwartet Sonne pur“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Erreicht werden am Samstag im Rheintal Höchsttemperaturen bis 31 Grad Celsius. Kein Wölkchen wird den im Grunde sommerlichen Tag trüben.Auch am Sonntag bleibt es heiß. Erst am Nachmittag ziehen im Bergland einzelne Quellwolken auf, und im Schwarzwald kann es vereinzelt zu Wärmegewittern kommen. Der Trend setzt sich fort: Die neue Woche startet sonnig. Erst am Dienstag kühlen die Temperaturen ab, und es drohen teils heftige Gewitter.Lust auf frische Luft, Ausflüge und das Wandern bekommen? Hier haben wir für Sie die schönsten Wander-zusammengestellt.