Stuttgart Bis 2025: G9-Versuch in Baden-Württemberg ist vorerst gesichert

44 Gymnasien im Südwesten laufen derzeit versuchsweise neun Jahre. Dieses Modell soll laut Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) um fünf Jahre verlängert werden.

Das neunjährige Gymnasium (G9) ist an den bestehenden Standorten in Baden-Württemberg vorerst gesichert. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will den Schulversuch an 44 Gymnasien im Land um fünf Jahre verlängern, wie „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ berichten. Die noch unveröffentlichte Kabinettsvorlage sieht vor, dass die G9-Gymnasien künftig bis zum Schuljahr 2023/24 beziehungsweise 2024/2025 neue fünfte Klassen bilden können.Bisher war geplant, dass die ersten 22 Modellschulen zum letzten Mal im Schuljahr 2018/19 neue Schüler aufnehmen sollten. Die Ausweitung von G9 auf weitere Schulen ist nicht geplant. Kommunen, die den Versuch verlängern wollen, müssen dies beantragen. Das Kultusministerium bestätigt die Pläne, verweist allerdings darauf, dass sich die Kabinettsvorlage derzeit noch in der Abstimmung befindet.