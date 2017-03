Sigmaringen Biber-Kochbuch von Sigmaringer Landtagsabgeordnetem sorgt für Aufruhr

Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger steht nach einem von ihm verfassten Buch mit Biberfleischrezepten im Medienfokus. Wir erklären, was hinter der kuriosen Geschichte steckt.

Dass die Veröffentlichung eines Kochbuches bundesweit derartige Wellen schlägt, damit hat Klaus Burger nicht gerechnet. Burger ist Landtagsabgeordneter für den Landkreis Sigmaringen und zählt das Thema Biberschutz und den Umgang mit dem großen Nager zu seinen Fachgebieten. Kurz vor der Fastnacht hat der 58-Jährige ein Kochbuch verteilt, das sich mit der Zubereitung von Biberfleisch beschäftigt. "Ich habe das im Landtag bei einigen Kollegen der CDU verteilt und beim Fastnachtsball in meiner Heimatstadt Hohentengen", sagt Burger. Alles in satirischer Absicht, wie er erklärt.

Beim Landesparteitag der CDU in Sindelfingen sei Burger schließlich von einem Reporter der Bild-Zeitung darauf angesprochen worden. Den habe er dann auch zu sich nach Hause eingeladen, habe mit ihm gesprochen, sich fotografieren lassen. Das Motiv: Burger, der ein Küchenmesser über einen ausgestopften Biber hält.

Der Artikel erscheint und die Geschichte verbreitet sich in Windeseile in der Bundesrepublik. Etliche Medien berichten darüber. Sogar beim Neo Magazin Royale von Jan Böhmermann scheint Burgers Biber-Kochbuch Thema zu werden. "Man wird mich durch den Kakao ziehen. Dabei sollte ja gerade jemand wie Böhmermann wissen, wie Satire eigentlich benutzt wird. Dass sie auf ein Problem hinweist", erklärt der Politiker.

Er ärgert sich jetzt vor allem darüber, dass offenbar niemand von ihm persönlich erfahren möchte, was es mit dem Biberkochbuch eigentlich auf sich habe: "Mit mir spricht man nicht, nur über mich."

Ziel des Kochbuchs sei es gewesen, im Kontext der Fastnacht humorvoll auf die Problematik hinzuweisen, die der Biber teilweise verursacht. Er habe auf dem Fastnachtsball sogar eine entsprechende Rede gehalten. "Die Sorge der Landwirte, gerade in Oberschwaben in Bezug auf den Biber ist groß. Überschwemmte Äcker, untergrabene Straßen und Wege sowie unterhöhlte und vernässte Hochwasserdämme, das sind die Folgen für Bauern, Bürger und Kommunen durch die rasante Zunahme der Biber im Land in den letzten Jahren.



Diese Sorge nehme ich seit fünf Jahren sehr ernst und setze mich für die Betroffenen ein", erklärt der 58-Jährige. Er betont, dass er den Biber sogar bewundert, die Art und Weise, wie das Tier seine Dämme und Burgen errichte, wie ein begabter Handwerker. Der Schutz des Bibers sei wichtig, dennoch müsse man das auch hinterfragen. Gerade dort, wo das Tier eben Probleme bereite.

100 Exemplare des Biber-Kochbuches hat Burger drucken lassen. Vier doppelt bedruckte Seiten listen Rezepte von Mönchen aus dem 18. Jahrhundert auf, die der Landtagsabgeordnete im Internet recherchiert und zusammengetragen hat. Dazu zählen etwa gedämpfter Biberschwanz oder Biberschlegel mit Speck und Trüffeln.

Im Landtag habe man darüber geschmunzelt, Burger selbst bereut seine Aktion jetzt allerdings. Hätte er die Folgen schon zuvor gekannt, hätte er das Buch nicht veröffentlicht. Besonders die Aufnahme in der Bild-Zeitung bereut er: "Das ist nicht mein Arbeitsstil. Die Aktion der Bildzeitung hätte ich ablehnen müssen. Ich bin – wie schon viele andere – auf die Bildzeitung hereingefallen. Das dort veröffentliche Bild zeigt nicht meine Überzeugung und war weit übertrieben. Ich hätte da nicht mitmachen dürfen und entschuldige mich dafür." Aus dem Spaß eine ernst gemeinte Überzeugung zu machen und das tatsächliche Problem in den Hintergrund zu rücken, sei nicht seine Absicht gewesen. Sein Ziel sei es jetzt, das Thema wieder auf sachlicher Ebene zu diskutieren: "Die nun entstandene Diskussion wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Ich werde mich auch weiterhin für die Sorgen der Land- und Forstwirte und der Bürger in dieser Frage mit aller Ernsthaftigkeit einsetzen", betont der Landtagsabgeordnete.

Biber auf dem Speiseplan

Artenschutz: In Deutschland ist der europäische Biber (Castor fiber) beheimatet. Das Tier unterliegt aktuell dem strengsten Artenschutz, der vergeben werden kann. Der große Nager galt lange Zeit als ausgerottet, kehrt nun aber nach und nach wieder zurück. In Baden-Württemberg hat sich seine Population seit 2008 nahezu auf etwa 3500 Tiere verdreifacht.

In Deutschland ist der europäische Biber (Castor fiber) beheimatet. Das Tier unterliegt aktuell dem strengsten Artenschutz, der vergeben werden kann. Der große Nager galt lange Zeit als ausgerottet, kehrt nun aber nach und nach wieder zurück. In Baden-Württemberg hat sich seine Population seit 2008 nahezu auf etwa 3500 Tiere verdreifacht. Jagd: Besonders im Mittelalter wurde die Anzahl der Biber in Deutschland stark dezimiert und beinahe schon ausgerottet. Er wurde einerseits wegen seines Fleisches gejagt, andererseits wegen des begehrten Felles. Eine Bejagung ist in Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich.

Besonders im Mittelalter wurde die Anzahl der Biber in Deutschland stark dezimiert und beinahe schon ausgerottet. Er wurde einerseits wegen seines Fleisches gejagt, andererseits wegen des begehrten Felles. Eine Bejagung ist in Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich. Fastenspeise: Auswirkungen auf den Verzehr von Biberfleisch hatte vor allem die Kirche. Das lag an deren Regelungen, die Fastenzeit betreffend. Das Fleisch warmblütiger Tiere zu essen, hatte Papst Gregor I im Jahr 590 verboten. Fisch war jedoch weiterhin erlaubt. Das Konstanzer Konzil beschloss daher kurzerhand, den Biber zum Fisch zu erklären. Immerhin sei er anhand seines schuppigen Schwanzes und der Lebensweise im Wasser als Fisch auszumachen.

Auswirkungen auf den Verzehr von Biberfleisch hatte vor allem die Kirche. Das lag an deren Regelungen, die Fastenzeit betreffend. Das Fleisch warmblütiger Tiere zu essen, hatte Papst Gregor I im Jahr 590 verboten. Fisch war jedoch weiterhin erlaubt. Das Konstanzer Konzil beschloss daher kurzerhand, den Biber zum Fisch zu erklären. Immerhin sei er anhand seines schuppigen Schwanzes und der Lebensweise im Wasser als Fisch auszumachen. Biberpelz: Das Fell des großen Nagers ist aufgrund der hohen Haardichte äußerst begehrt und wertvoll. Es besitzt auf einem Quadratzentimeter etwa 20 000 Haare.

Das Fell des großen Nagers ist aufgrund der hohen Haardichte äußerst begehrt und wertvoll. Es besitzt auf einem Quadratzentimeter etwa 20 000 Haare. Bibergeil: Aus seiner Analdrüse sondert das Tier ein Sekret ab, das lange Zeit als Aphrodisiakum galt und unter der Bezeichnung Castoreum als Zusatzstoff für Lebensmittel zugelassen ist.

Aus seiner Analdrüse sondert das Tier ein Sekret ab, das lange Zeit als Aphrodisiakum galt und unter der Bezeichnung Castoreum als Zusatzstoff für Lebensmittel zugelassen ist. International: In vielen Ländern ist die Bejagung sowie der Verzehr von Bibern erlaubt und üblich. Besonders in Russland und Kanada gibt es große Populationen des kanadischen Bibers. Er ist größer und besitzt mehr Chromosomen als der europäische. (guy)

Pressemitteilung von Klaus Burger zum Biber-Kochbuch im Wortlaut:



Klaus Burger MdL:

„Ich entschuldige mich für die überzogene Aktion in der Bildzeitung"



"Die Sorge der Landwirte, gerade in Oberschwaben in Bezug auf den Biber ist groß. Überschwemmte Äcker, untergrabene Straßen und Wege sowie unterhöhlte und vernässte Hochwasserdämme, das sind die Folgen für Bauern, Bürger und Kommunen durch die rasante Zunahme der Biber im Land in den letzten Jahren. Diese Sorge nehme ich seit fünf Jahren sehr ernst und setze mich für die Betroffenen ein. Die Aktion der Bildzeitung hätte ich aber ablehnen müssen. Das dort veröffentliche Bild zeigt nicht meine Überzeugung und war weit übertrieben. Ich hätte da nicht mitmachen dürfen und entschuldige mich dafür", sagte der CDU-Abgeordnete im Wahlkreis Sigmaringen, Klaus Burger MdL, heute (30. März) in Sigmaringen.



"Die Idee des Biber-Kochbuchs war ein Faschingsscherz/Satire und sonst gar nichts. Daraus nun eine ernstgemeinte Überzeugung zu machen und das tatsächliche Problem damit in den Hintergrund zu rücken, war nicht meine Absicht. Ich möchte, dass das Thema wieder auf die sachliche Basis zurückgeholt wird, die es verdient. Die nun entstandene Diskussion wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Ich werde mich auch weiterhin für die Sorgen der Land- und Forstwirte und der Bürger in dieser Frage mit aller Ernsthaftigkeit einsetzen", betonte Burger.





Mit freundlichen Grüßen



Klaus Burger MdL