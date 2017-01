Region Bevor Hoch "Christa" wärmere Temperaturen bringt: Die schönsten Kälte-Bilder der Region

Der Januar war kalt und ungemütlich - aber hatte auch seine schönen Seiten. Hier finden Sie die schönsten Impressionen unserer Leser.

Bodenseekreis

Die "Tagesthemen" vom 24. Januar 2017 - das Foto finden Sie ab Minute 29

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kreis Konstanz

Weitere Informationen Schlittschuhlaufen und Sicherheit: Wie Eisläufer sicher auf dem Gnadensee unterwegs sind

Nicht alles ist schlecht am Winter und an den frostigen Temperaturen. So ist der strenge Frost nicht nur wichtig für die Natur und den Bodensee , sondern zauberten vielerorts auch wunderschöne Naturschauspiele.Aus Überlingen schaffte es ein Foto des Überlinger Stadtgraben sogar in die Tagesthemen.Aber nicht der Stadtgraben bot ein fantastisches Bild, sondern auch der Yachthafen, der mit einer kompletten Eisdecke bedeckt war. Betreten konnte man die Fläche aus Sicherheitsgründen nicht, aber spektakulär ist es alle Male.Anders sah die Sache in Friedrichshafen aus. Dort tummelten auf dem zugefrorenen See Schlittschuhläufer, Spaziergänger und Schlittenfahrer. Ob der zurückgelassene Einkaufswagen vielleicht Kunst sein soll, eine Kritik an der Konsumgesellschaft vielleicht, konnte nicht geklärt werden. Der Wagen wurde kurz nach der Aufnahme dieses Bildes vom Eis entfernt.Ebenso wenig konnte geklärt werden, wer sich im Schwarzwald bei Furtwangen die Mühe mit dem Muster machte, welches er mit Skiern in den Schnee gemalt hat. Schön anzusehen ist es jedenfalls.Auch in Blumberg gab es, den frostigen Temperaturen sei dank, ein seltens Schauspiel zu bewundern: Am Schleifenbachkamm waren die Wasserfälle eingefroren.Im Kreis Konstanz erhob sich der Hohentwiel unter einer dicken Raureif-Schicht , die der Burg einen ungewohnten weißen Anstrich verpasste.Auf dem zugefrorenen Gnadensee bei Reichenau tummelten sich am Wochenende unzählige Schlittschuhläufer.Bei manchen Besuchern kam bei diesem Anblick wieder Erinnerungen an die letzte "Seegfröene" hoch. Davon spricht man, wenn der Bodensee komplett zugefroren ist. Das geschah das letzte Mal im Jahr 1963.

Im Video: Original-Aufnahmen der letzten "Seegfrörne" 1963

Hochrhein

Haben Sie ebenfalls schöne Bilder vom Winter? Schicken Sie uns diese an leserreporter@suedkurier.de.

Vom Hochrhein kam sogar eine ganze Galerie mit Bildern von SÜDKURIER-Lesern zusammen, die diese nach einem Aufruf eingeschickt hatten.Schüler des Collegium Musicum in Unteralpfen bei Allbruck nutzen die Kälte für eine besondere Idee und bauten eine Schneekapelle , mit funktionstüchtiger Glocke und Patz für 17 Besucher. Sogar ein Morgengottesdienst wurde in diesem frostigen Gotteshaus abgehalten.In Bonndorf fand sich noch ein weiteres, spektakuläres Naturschauspiel: Dort gefror der Wasserfall in der Wutachschlucht.