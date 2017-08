Villingen-Schwenningen Besteht die Gefahr der Verunreinigung durch coliforme Keime auch in anderen Landkreisen?

Besteht die Gefahr der Verunreinigung durch coliforme Keime auch in anderen Landkreisen?

Im Wassernetz von Villingen-Schwenningen hat man Keime entdeckt. Das Gesundheitsamt sieht einen Zusammenhang zwischen der Verunreinigung und den Folgen des Klimawandels. Doch wie sieht es in anderen Landkreisen aus?

Ein vorbildliches Trinkwassersystem gab es bislang in Villingen-Schwenningen. Als eine der ganz wenigen Städte im Lande musste hier aufgrund der ausgezeichneten Wasserqualität kein Chlor zur Keimabwehr zugefügt werden. Damit ist es nun vorbei: Letzte Woche wurde bekannt, dass bei einer Routinekontrolle im Wasser an acht von 22 Messpunkten Keime aufgetaucht sind, die dort nicht hineingehören. Schuld, sagen die Verantwortlichen, ist offenbar der Klimawandel.

Seit Donnerstag vergangener Woche müssen nun viele Bürger im Bereich des Schwenninger Wassernetzes ihr Trinkwasser sicherheitshalber abkochen. Das örtliche Gesundheitsamt hat – erstmalig in der Stadt – eine entsprechende Anordnung erlassen. Betroffen sind rund 26 000 Haushalte, die am Schwenninger Leitungsnetz hängen. Dazu gehören auch mehrere Wohngebiete auf Villinger Gemarkung sowie Ortschaften und die Nachbargemeinde Dauchingen.

Das Auftauchen von coliformen Keimen (nicht zu verwechseln mit den gefährlichen Colibakterien), so sagen die Experten des Gesundheitsamtes, sei auf die zuletzt ungewöhnlich hohen Temperaturen im Trinkwassernetz zurückzuführen. Statt der saisonüblichen neun Grad Celsius kam das Wasser zuletzt mit 20 Grad aus dem Wasserhahn. Dies ist für die Region auf der Baar auf 700 Meter Seehöhe höchst ungewöhnlich. "Der Klimawandel macht sich bemerkbar", sagt Tatjana Ritter, die fürs Trinkwasser zuständige Ärztin beim Gesundheitsamt.

Eine Gesundheitsgefahr für gesunde Menschen, so betonte der Leiter des Gesundheitsamtes Villingen-Schwenningen, Jochen Früh, gebe es nicht. "Wir sind nicht in der Seuchenabwehr." Das Auftauchen der coliformen Keime sei aber ein Hinweis, dass der natürliche Schutzschild des Wassers durch die Erwärmung instabil geworden sei. Das heißt, es könnten auch andere Keime auftreten. Daher hat die Behörde in den betroffenen Bereichen des Trinkwassernetzes eine Abkoch-Anordnung erlassen. Zugleich haben die Stadtwerke begonnen, Chlor ins Trinkwasser zu geben, um die Keime abzutöten.

Nun dauert es einige Tage, bis nachgewiesen ist, ob das Chlor in allen Bereichen des Netzes seine Arbeit getan hat. Wenn die Keime verschwunden sind, wird das Gesundheitsamt das Abkochgebot wieder aufheben. Das wird wohl frühestens Anfang September sein. Bis es soweit ist, spendieren die Stadtwerke den betroffenen Haushalten täglich jeweils neun Liter Mineralwasser gratis. An den Abholstellen sind lange Schlangen und Verkehrschaos zu beobachten.

Die Stadtwerke wollen aus dem Vorfall Konsequenzen ziehen. Ab nächstem Jahr soll dem Trinkwasser, um erneute Aufkeimungen zu vermeiden, dauerhaft Chlor in geringen Mengen zugefügt werden. So wie dies in den meisten Städten und auch beim Bodenseewasser schon längst der Fall ist.

Der Wasserstand in der Region

Die Vorkommnisse von Villingen-Schwenningen sind kein Einzelfall. Ein erhöhter Anteil coliformer Bakterien im Trinkwasser wurde in diesem Sommer bereits im Kleinen Wiesental im Landkeis Lörrach und in Bietigheim-Bissingen entdeckt. Auch im Bodenseekreis und den Landkreisen Konstanz und Waldshut sind sich die Verantwortlichen der von Keimen ausgehenden Gefahr bewusst.