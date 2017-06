vor 1 Stunde Alexander Michel Exklusiv KN Besser über den Neckar: Castor-Transport zu Wasser durchaus sinnvoll

Begleitet von Protesten ist erstmals in Deutschland hoch radioaktiver Atommüll auf einem Fluss transportiert worden. Doch die jetzige Lösung ist gut. Denn das Gelände des alten AKW wird sich viel zügiger in eine grüne Wiese verwandeln, schreibt Alexander Michel in seinem Kommentar.