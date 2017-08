Wahlwies Belastetes Wasser: So ist die Lage aktuell in Stockach und Villingen-Schwenningen

Belastetes Wasser: So ist die Lage aktuell in Stockach und Villingen-Schwenningen

Auch in Wahlwies bei Stockach wird das Wasser weiterhin abgekocht. Villingen-Schwenningen hofft nun auf Entwarnung. Wir geben einen Überblick.

Die rund 2160 Einwohner des Stockacher Ortsteils Wahlwies haben es in diesen Tagen nicht leicht. Erst ein Stromausfall, dann am Samstagabend die nächste Hiobsbotschaft: Das Trinkwasser ist mit coliformen Bakterien sowie einer geringen Menge E.coli-Bakterien verunreinigt und muss vorerst abgekocht werden. Dies zeigte ein Laborergebnis. Die Stadtwerke Stockach und die Feuerwehr verteilten daraufhin sofort Handzettel mit den wichtigsten Fakten zur Situation und Vorgaben sowie Hinweisen für das Wasser an alle Haushalte. "Es war uns wichtig, gleich die Bürger zu informieren", sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Fürst. Die Nachricht verbreitete sich in sozialen Netzwerken im Internet wie ein Lauffeuer.

Parallel lief die Suche nach der Ursache an und die Reinigungsarbeiten im Hochbehälter begannen in der Nacht auf Sonntag. Dieser hat zwei Wasserkammern. Eine wurde direkt geleert, desinfiziert und über eine Verbundleitung aus einem anderen Stockacher Hochbehälter befüllt. Am Montag war auch der zweite, zwischenzeitlich geleerte Behälter dran. Der bisherige Stand der Untersuchungen deutet beim Ursprung der Bakterien auf den Auslauf des Hochbehälters beziehungsweise das Innere hin. Ein verirrtes Insekt könnte so eine bakterielle Verunreinigung hervorrufen, nennt Fürst als Beispiel. Vermutungen, die bei einem ähnlichen Vorfall in Villingen in Richtung Klimawandel und wärmeres Wasser gehen, hält er für unwahrscheinlich.



Bis Mittwoch werden weitere Wasserproben entnommen. Es gibt einen leichten Chlorzusatz im Trinkwasser, das Abkochgebot besteht weiter und die Stadtwerke planen eine Spülung des Leitungsnetzes. Und wie gefährlich sind die gefundenen Keime nun für die Gesundheit? "Eine Infektionsgefährdung im Sinne einer Durchfallerkrankung ist wegen der geringen Anzahl gefundener Keime in vorliegendem Fall als äußerst gering zu werten. Die getroffenen Maßnahmen waren überwiegend vorsorglicher Natur", schreibt Helmut Eckert vom Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz in einer Stellungnahme. Die Stockacher Stadtwerke rechnen frühestens am Freitag mit einer Aufhebung des Abkochgebots.