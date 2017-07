Stockach Bei den Kirschen hört der Spaß auf: Weiter Sorge um Zukunft der Obstbauern

Erdbeeren und Kirschen gehören zu den ersten Obstsorten, die nach dem Kälteeinbruch im April derzeit geerntet werden. Für den Verbraucher sind die Folgen an der Kasse zu spüren: An Ständen und in Hofläden konnte der Preis für heimische Kirschen anfangs noch bis zu 9 Euro für das Kilo erreichen. Bei den Spät-Erdbeeren liegen sie inzwischen bei 3 bis 4 Euro pro 500-Gramm-Schale.

„Der Kirschpreis muss steigen und er wird steigen“, erklärte unlängst der Vizechef der Bundesfachgruppe Obstbau, Franz-Josef Müller. Baden-Württemberg zählt zu den Hauptanbaugebieten für Kirschen in Deutschland. Hier gibt es Einbußen von bis zu 80 Prozent im Vorjahresvergleich. Ähnliche Schätzungen beziehen sich auch auf die Äpfel und Birnen. Denn viele Blüten sind im April-Frost abgestorben.

„Was ich ausgezählt habe, ist punktgenau eingetroffen“, sagt Berthold Maier, Obstbauer aus Stockach am Bodensee. Nach dem Kälteeinbruch im April hatte der SÜDKURIER ihn auf seinem Obstgut mit Herz in Malspüren im Tal besucht. Damals war er bei der Auszählung der Blüten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Apfel- und Birnenernte in diesem Jahr katastrophal würde. Seine Prognosen hätten sich verfestigt, so Maier, der gerade aus dem Obstvorrat des vergangenen Jahres Schnaps brennt.

Bei der beliebten Apfelsorte Elstar war er auf einen Ertrag von nur noch 30 Prozent gekommen. An Fronleichnam machte ihm ein Hagelsturm erneut einen Strich durch die Rechnung und vernichtete noch einmal die Hälfte des ohnehin schon dürftigen Ertrages. „Bislang können wir noch mit einem Ernteertrag von 15 Prozent rechnen“, sagt Maier. Doch bis zur Ernte sind es noch mehr als zwei Monate. „Da kann noch einiges passieren.“ Bei den anderen Apfelsorten rechnet Maier noch mit einem Ertrag von 3 bis 5 Prozent. Ob sich diese Äpfel allerdings verkaufen lassen, wenn sie im September reif sind, sei noch offen. Wenn sie zu groß werden, weil nur wenige Früchte am Ast hängen, werde das schwierig. Und bei den Birnen rechnet Maier mit einem Totalausfall. Wenn es hochkommt, dürften gerade einmal 20 Kilo geerntet werden; sonst sind es zwei Tonnen. Die Preise liegen derzeit noch weitgehend auf dem Vorjahresniveau. Wegen der ausländischen Konkurrenz werde das womöglich auch so bleiben, befürchtet Maier.

Was den Weinbau angeht, so können die Winzer bislang von einem starken Austrieb der sogenannten Beiaugen profitieren, der auch Ertrag bringen wird und Frostschäden zum Teil kompensiert. Wie die Ernte ausfällt, ob deutscher Wein teurer wird, lasse sich erst im Herbst sagen, heißt es bei den Winzern.

Zur Preisentwicklung beim südbadischen Obst gibt es derzeit von den Verbänden und Märkten keine offiziellen Zahlen. „Fest steht nur: die Menge ist geringer, die Preise sind höher“, sagt Lorenz Boll vom Obst- und Gemüsevertrieb Südbaden. Damit bezieht er sich auf die Problem-Obstsorten Kirsche und Erdbeere. Alles andere, wie beispielsweise Beeren, wurde von der April-Kälte kaum beeinträchtigt. Diese Wahrnehmung teilt auch Florian Fuchs vom Fuchshof aus Dingelsdorf bei Konstanz, dessen Kirschen vor Schlimmerem bewahrt wurden. Er spricht von einem Kilopreis für Kirschen in Höhe von 6 bis 7 Euro. 2016 sei es ein Euro weniger gewesen. Auch bei den Erdbeeren gäbe es Preissteigerungen von 20 Prozent, eine 500-Gramm-Schale koste derzeit teilweise 3,50 Euro.

In Supermärkten und bei Discountern machen sich die heimischen Ernteeinbußen kaum bemerkbar, weil dort großteils importierte Früchte bereitliegen, und deren Anteil steigt. Im vergangenen Jahr ernteten deutsche Bauern 45 000 Tonnen, davon waren zwei Drittel Süß- und ein Drittel Sauerkirschen. Nahezu gleich hoch waren die Kirsch-Importe. 2017 wird für manchen Obstbauern in der Region ein Jahr schwerer finanzieller Einbußen. So sieht es auch Berthold Maier, der mit seiner Frau als weiteres Standbein Ferienwohnungen auf dem Hof in idyllischer Lage vermietet.

Im Dezember, wenn die Obstbauern Kassensturz gemacht haben, werde sich zeigen, wie viele von ihnen in Not geraten. „Viele Betriebe, die keine Rücklagen gebildet haben und von Großmärkten abhängen, werden in Schwierigkeiten geraten,“ befürchtet Maier. Über die Höhe der versprochenen Landeszuschüsse könne man daher noch nichts sagen. Nur eines sei klar: Günstige Darlehen sind keine große Hilfe, da sie derzeit günstig sind und keinen nennenswerten Zins kosten.