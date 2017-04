Stuttgart Baden-Württemberg will Extremisten die Waffen abnehmen

Viele Rechtsextremisten besitzen Waffen. Das zeigte die Aufarbeitung des NSU-Komplexes im Südwesten. Innenminister Strobl will den Waffenbesitz nun möglichst allen Extremisten untersagen.

In Baden-Württemberg sollen Extremisten möglichst keine Waffen mehr besitzen. Das Innenministerium bereitet nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Sonntag einen entsprechenden Erlass an die zuständigen Behörden vor. Innenminister Thomas Strobl sagte: „In den Händen von Extremisten haben Waffen nichts zu suchen. Wir treiben deshalb die Entwaffnung von Extremisten mit aller Konsequenz voran.“Als erste Maßnahme hatte Baden-Württemberg im Januar damit begonnen, „Reichsbürgern“ das Recht auf Waffenbesitz zu entziehen. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung des NSU-Komplexes und des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur NPD stehe nun die waffenrechtliche Überprüfung von Rechtsextremisten im Fokus.„Ziel ist zu verhindern, dass Extremisten jedweder Art legalen Zugang zu Waffen haben“, hieß es. Bei der parlamentarischen Aufarbeitung der Bezüge des rechtsterroristischen „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU) in Baden-Württemberg war deutlich geworden, dass zahlreiche Rechtsextremisten auch im Südwesten Waffen besitzen.„Wir lassen nicht zu, dass Extremisten – egal welcher Couleur – unsere Freiheit und unsere Demokratie gefährden. Erst recht nehmen wir es nicht hin, wenn sich Extremisten bewaffnen“, sagte Strobl. Wer Organisationen unterstütze, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richteten, der habe in der Regel nicht die erforderliche Zuverlässigkeit für den Besitz einer Waffe.Strobl nannte ausdrücklich die NPD und ihre Mitglieder. Das Bundesverfassungsgericht hatte ein Verbot der rechtsextremen Partei im Januar abgelehnt, allerdings festgestellt, dass die NPD sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.